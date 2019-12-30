Происшествия

REGNUMREGNUMДвухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье

В подмосковном Павловском Посаде на улице нашли полностью раздетого ребёнка.
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с чего всё началось

Раздетого ребенка нашли под балконом в Подмосковье

Как стало известно РЕН ТВ, малыша обнаружили рано утром 30 декабря. Ребенок кричал и был полностью раздет.
РЕН ТВвчера в 23:31

Подробнее о событии

Ксения Мишонова: «Раздетый малыш вылез через решетки окна по недосмотру родителей»

Подмосковье Сегодня04:24

Детский омбудсмен рассказала о найденном в Подмосковье раздетом малыше

Известия03:37

На улице в Подмосковье нашли раздетого двухлетнего ребенка

РИА Новости00:43

Найденный под балконом в Павловском Посаде ребенок самостоятельно выбрался на улицу

РИАМО02:54

Двухлетний малыш в Павловском Посаде самостоятельно вылез через окно первого этажа

Вести Подмосковья02:45

Найденный под окнами малыш в Подмосковье сам выпал из окна

РЕН ТВ03:05

В Павловском Посаде под балконом одного из домов нашли раздетого двухлетнего ребенка

ТАСС00:25
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Театры

Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»

Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
ТАСС 04:59
Политика

Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»

Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
РИА Новости 05:34
Политика

«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению

Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Ведомости 05:47
Здоровье

Во Владимирской области вдвое увеличили квоту на бесплатную томографию

В 2020 году вдвое увеличены квоты на компьютерную томографию - с 14 до 30 тысяч исследований.
Владимирские ведомости 03:43
Происшествия

Фигурант дела о дедовщине признал вину, заявил адвокат Шамсутдинова

РИА Новости 07:05
Происшествия

Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания

Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
РИА Новости 04:50
Наука

Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака

Ugpressa.ru 28 декабря в 05:55
Экономика

Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка

Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
РИА Новости 07:02
Космос

Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье

HotGeo 27 декабря в 14:22
Происшествия

Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе

РБК вчера в 15:25
Экономика

Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров

Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Газета.Ru 05:38
Общество

В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года

Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
RT на русском 05:37
Политика

Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом

Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Газета.Ru 04:31
Общество

Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей

Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Коммерсантъ 04:18
Спорт

Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились в письме к руководству ВФЛА

Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидирова и Сергей Шубенков написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
МК-Спорт вчера в 07:06
Культура

Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»

Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
OAnews вчера в 15:00
Хоккей

Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился

Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
РЕН ТВ 28 декабря в 21:17
Здоровье

Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации

Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
News.ru 05:57
Политика

Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию

Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
РБК вчера в 22:54
Космос

Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске

Политическая Экспертиза вчера в 10:35
Происшествия

В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции

В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Lenta.ru 06:39
Происшествия

Следователи назвали причины авиакатастрофы в Казахстане

Причинами падения самолета Fokker-100 в Казахстане могли стать ошибка экипажа, а также техническая неисправность и работа навигационных служб, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Московский Комсомолец 01:37
Кино

«Ну, проказницы»: как избавиться от «беспощадной кинокаки» в «Дылде» - рецепт Ивана Охлобыстина

Наш собеседник признался, что обходить многие "беспощадные кинокаки" ему помогают дети.
Царьград 02:57
Экономика

Опубликован точный размер пенсий в 2020 году

С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.
Областная газета 05:53
Политика

20-лет правления Путина: «Демократия – это диктатура закона» (Нихон кэйдзай, Япония) часть 3 (Nihon Keizai)

Суд признал его виновным в нанесении увечий сотруднику полиции и вынес приговор — три с половиной года лишения свободы.
ИноСМИ вчера в 18:00
Экономика

Предприятия Набережных Челнов отгрузили продукцию на 355 млрд рублей

Объем отгруженной промышленной продукции в Набережных Челнах в 2019 году превысил 355 млрд рублей.
Коммерсантъ Казань 03:59
Происшествия

В ДТП с автобусом под Псковом пострадало 19 граждан Белоруссии

Девятнадцать граждан Белоруссии, среди которых трое детей, пострадали в аварии с автобусом под Псковом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Коммерсантъ вчера в 23:22
Происшествия

В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек

Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
РИА Новости 07:02
Общество

Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете

Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Коммерсантъ 02:51
Шоу-бизнес

Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов

Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.
Lenta.ru 01:50
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