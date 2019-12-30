Происшествия
REGNUMДвухлетнего раздетого ребёнка нашли на улице в Подмосковье
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с чего всё началось
Как стало известно РЕН ТВ, малыша обнаружили рано утром 30 декабря. Ребенок кричал и был полностью раздет.РЕН ТВвчера в 23:31
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Ксения Мишонова: «Раздетый малыш вылез через решетки окна по недосмотру родителей»
Подмосковье Сегодня04:24
Двухлетний малыш в Павловском Посаде самостоятельно вылез через окно первого этажа
Вести Подмосковья02:45
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Театры
Миронов: Виктор Рыжаков работает в эстетике «Современника»
Режиссер Виктор Рыжаков, который 4 января вступит в должность художественного руководителя театра "Современник" после ухода из жизни предыдущего худрука - Галины Волчек, работает в эстетике этого театра и обладает большим опытом как постановок, так и воспитания молодых актеров.
Политика
Allseas не планирует возобновлять прокладку «Северного потока — 2»
Швейцарская Allseas не планирует возобновлять строительство "Северного потока — 2", сообщили РИА Новости в компании.
Политика
«Газпром» и «Нафтогаз» сорвали дедлайн по мировому соглашению
Компании «Газпром» и «Нафтогаз» не успели до 29 декабря подписать мировое соглашение, которое является условием для заключения нового договора по транзиту российского газа в Европу.
Здоровье
Во Владимирской области вдвое увеличили квоту на бесплатную томографию
В 2020 году вдвое увеличены квоты на компьютерную томографию - с 14 до 30 тысяч исследований.
Происшествия
Задержанные ФСБ за подготовку терактов в Петербурге дали показания
Двое граждан России, которых накануне задержали по подозрению в подготовке теракта в людном месте Санкт-Петербурга в новогодние праздники, дают признательные показания, сообщили в ФСБ.
Наука
Лишний вес может помочь больным в борьбе с некоторыми видами рака
Экономика
Мантуров: ряд автопроизводителей заявили о возможном уходе с рынка
Некоторые автопроизводители заявили о возможном уходе с российского автомобильного рынка, рассказал журналистам глава Минпромторга РФ Денис Мантуров.
Космос
Рождество в космосе: экипаж МКС печет печенье
Происшествия
Неизвестный устроил стрельбу в церкви в Техасе
Экономика
Bloomberg назвал самых разбогатевших за год российских миллиардеров
Совладелец "Норильского никеля" Владимир Потанин стал самым богатым за год российским миллиардером.
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде в Москве в первые дни 2020 года
Исполняющий обязанности директора Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал о погоде в начале января в Москве.
Политика
Путин не поздравил лидеров Украины и Грузии с Новым годом
Президент РФ Владимир Путин направил поздравления с Новым годом мировым лидерам, но не поздравил президента Украины Владимира Зеленского и президента Грузии Саломе Зурабишвили.
Общество
Володин предложил изменить метод расчета зарплаты врачей
Среднюю зарплату врачей нужно рассчитывать без учета доходов руководства медицинских учреждений, считает спикер Госдумы Вячеслав Володин.
Спорт
Ласицкене, Сидорова и Шубенков обратились в письме к руководству ВФЛА
Российские легкоатлеты Мария Ласицкене, Анжелика Сидирова и Сергей Шубенков написали открытое письмо руководству Всероссийской федерации легкой атлетики (ВФЛА).
Культура
Соседов подверг критике концерты Пугачевой: «Она уже еле дышит»
Сергей Соседов в эфире передачи «Звезды сошлись» подверг критике концерты Примадонны.
Хоккей
Не снявший шлем во время гимна России капитан канадцев извинился
Капитан молодежной сборной Канады по хоккею Барретт Хэйтон принес свои извинения команде России и ее болельщикам за то, что не снял шлем во время исполнения гимна России после матча на чемпионате мира в Чехии.
Здоровье
Третьим лицам хотят разрешить посещение пациентов в реанимации
Минздрав собирается разрешить навещать граждан в реанимации не только близким родственникам и членам их семей, но и третьим лицам.
Политика
Захарова назвала вызов посла в МИД Польши попыткой переиграть ситуацию
Вызов посла России в Польше Сергея Андреева в МИД республики после слов Владимира Путина о польском после в Германии перед началом Второй мировой войны является попыткой Варшавы переиграть ситуацию в свою пользу.
Космос
Напечатанный на 3Д принтере ракетный двигатель испытали в Красноярске
Происшествия
В Москве врач-анестезиолог изнасиловал пациентку после операции
В Москве по подозрению в изнасиловании пациентки задержали врача-анестезиолога больницы имени Ерамишанцева, передает издание Baza в своем Telegram-канале.
Происшествия
Следователи назвали причины авиакатастрофы в Казахстане
Причинами падения самолета Fokker-100 в Казахстане могли стать ошибка экипажа, а также техническая неисправность и работа навигационных служб, глава МВД Казахстана Ерлан Тургумбаев.
Кино
«Ну, проказницы»: как избавиться от «беспощадной кинокаки» в «Дылде» - рецепт Ивана Охлобыстина
Наш собеседник признался, что обходить многие "беспощадные кинокаки" ему помогают дети.
Экономика
Опубликован точный размер пенсий в 2020 году
С 1 января 2020 года страховые пенсии неработающих пенсионеров индексируются на 6,6%. Средний размер составит 16,5 тыс. рублей.
Политика
20-лет правления Путина: «Демократия – это диктатура закона» (Нихон кэйдзай, Япония) часть 3 (Nihon Keizai)
Суд признал его виновным в нанесении увечий сотруднику полиции и вынес приговор — три с половиной года лишения свободы.
Экономика
Предприятия Набережных Челнов отгрузили продукцию на 355 млрд рублей
Объем отгруженной промышленной продукции в Набережных Челнах в 2019 году превысил 355 млрд рублей.
Происшествия
В ДТП с автобусом под Псковом пострадало 19 граждан Белоруссии
Девятнадцать граждан Белоруссии, среди которых трое детей, пострадали в аварии с автобусом под Псковом, сообщил «Интерфакс» со ссылкой на источник.
Происшествия
В Ингушетии завели дело после перестрелки, в которой погиб человек
Следователи в Ингушетии возбудили уголовное дело по факту перестрелки в Сунженском районе, в результате которой один человек погиб, а еще шестеро получили ранения, сообщает региональное СУ СК.
Общество
Суд в Калмыкии приостановил дело Батуриной о клевете
Мировой суд Элисты приостановил производство по делу о клевете, возбужденному в отношении Елены Батуриной, президента компании Inteco Management и вдовы бывшего мэра Москвы Юрия Лужкова.
Шоу-бизнес
Лера Кудрявцева показала грудь после удаления имплантов
Телеведущая Лера Кудрявцева показала, как выглядит ее грудь после операции по удалению имплантов.