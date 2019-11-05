РПЛ
Матч ТВДвухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца
Двухлетний сын форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева стал героем послематчевого интервью своего отца. Самарцы в 15-м туре РПЛ сыграли вничью с "Рубином" (0:0). После игры Соболев общался с журналистами в микст-зоне, куда подошел сын футболиста со словами: "Пап, пошли домой".
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7077 источников, обновлено в 00:03, Ашберн
Шоу-бизнес
Пугачеву отказались допрашивать по делу о покушении на Киркорова
Известия вчера в 23:52
Происшествия
В Приморье нашли мертвыми двоих детей
Российская газета вчера в 20:24
Кино
«Терминатор» стал лидером американского проката
Как и ожидали аналитики, лидером прошедших выходных стала новая часть франшизы Джеймса Кэмерона "Терминатор: Темные судьбы", однако показанные фильмом цифры совершенно точно разочаруют студию.
Газета.Ru 03 ноября в 15:54
Футбол
«Краснодар» ушел от поражения в матче с «Ростовом»
В одном из центральных матчей 15 тура чемпионата России "Краснодар" и "Ростов" сыграли вничью со счётом 2:2.
Свободная Пресса 03 ноября в 10:37
Энергетика
«Нафтогаз» разъяснил суть нового иска к «Газпрому»
Исполнительный директор компании "Нафтогаз" Юрий Витренко рассказал в Facebook об основных требованиях к "Газпрому" в новом иске, направленном в Стокгольмский арбитраж.
РИА Новости вчера в 15:20
Музыка
Украинку Maruv признали лучшей российской исполнительницей
Вести.Ru вчера в 13:22
Политика
В Совфеде ответили на призыв Киева вернуть задержанные в Крыму корабли
4 ноября МИД Украины направил России ноту, в которой потребовал вернуть задержанные в Керченском проливе украинские корабли.
Известия вчера в 18:09
Происшествия
Мужчина предупредил ФБР о российских «жучках» в ушах американцев
В городе Питтсбург в США мужчина сообщил офису ФБР, что Россия якобы вживляет в американцев "жучков", чтобы управлять ими на расстоянии, передает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 21:02
Экономика
МВФ назвал страну с самым быстрым ростом экономики
Международный валютный фонд назвал страну, экономика которой, как ожидается, станет самой быстрорастущей, сообщает Bloomberg.
Газета.Ru вчера в 21:42
Финансы
Минфин оценил доходы бюджета от повышения НДС
Федеральный бюджет получит более 2 трлн руб. в следующие три года от повышения ставки НДС до 20%.
Ведомости вчера в 19:00
Армия и оружие
Минобороны планирует вернуть понятие «военная тайна»
Минобороны намерено вернуть в российское законодательство понятие военной тайны, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:57
Здоровье
Россияне подсели на антидепрессанты
С января по август нынешнего года россияне купили 5,5 млн упаковок успокоительных средств почти на три миллиарда рублей.
МОЁ! Оnline Воронеж вчера в 23:29
Общество
На юго-востоке Москвы начался «Русский марш»
Ежегодное шествие националистов "Русский марш", которое традиционно проходит 4 ноября в День народного единства, началось в районе Люблино, передает корреспондент ТАСС.
ТАСС вчера в 05:48
Энергетика
На Сахалине подорожали бензин и дизтопливо
Бензин подорожал на 20—25 копеек, дизельное топливо прибавило в цене сразу 1 рубль 65 копеек.
REGNUM вчера в 22:37
Происшествия
Убитого в Москве главу центра «Э» по Ингушетии похоронили
Эльджаркиевы были застрелены вечером 2 ноября на юго-западе Москвы.
РБК вчера в 08:42
Культура
«ЭтноКраса-2019»: Победительницей стала эвенкийка Анастасия Кириллина
Первой вице "ЭтноКраса" признана Дарья Слепцова, РОО "Потомки государевых ямщиков", Второй вице – Диана Ансимова, ОО "Русская община РС (Я )".
SakhaPress.ru 02 ноября в 01:19
Шоу-бизнес
Мужа Заворотнюк после шоу Навки упрекнули в непрофессионализме
Известный российский фигурист Петр Чернышев, муж актрисы Анастасии Заворотнюк, впервые появился на публике после слухов о тяжелой болезни супруги — он выступил в Петербурге в ледовом шоу Татьяны Навки «Руслан и Людмила», от которого не все фанаты остались в восторге.
ФАН вчера в 06:35
Общество
В Госдуме планируют ввести налоговый вычет на фитнес-услуги
Летом 2020 года у россиян может появиться возможность оформления налогового вычета на фитнес-услуги.
РИА Новости вчера в 19:01
Шоу-бизнес
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани назвали неадекватным
Поведение певицы МакSим на концерте в Казани показалось поклонникам исполнительницы неадекватным.
Слово и Дело вчера в 10:14
Культура
Умерла актриса и певица Мари Лафоре
В Швейцарии на 81-м году жизни скончалась франко-швейцарская актриса и певица Мари Лафоре.
RT на русском 03 ноября в 08:44
Политика
Владимир Путин отправил в отставку главу УМВД по Тюменской области
Президент России Владимир Путин 4 октября подписал указ об освобождении с должности начальника УМВД по Тюменской области, генерал-майора полиции Юрия Алтынова.
NashGorod.ru вчера в 22:25
Общество
Эксперты рассказали, как похудеть без физических упражнений
РИА Новости вчера в 04:13
Общество
Аномальное тепло для ноября в Москве может побить 140-летний рекорд
Аномальное тепло ожидается во вторник, 5 ноября, в Москве. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Гидрометцентр России.
Газета.Ru 03 ноября в 23:58
Политика
Экс-депутат Рады: Зеленский не является хозяином офиса президента
Бывший депутат Верховной рады Анна Герман заявила в эфире телеканала «112 Украина», что украинский лидер Владимир Зеленский «точно не является хозяином» офиса президента.
RT на русском вчера в 17:55
Общество
Медведев сравнил стоимость интернета в России и США
Медведев заявил, что Россия располагает очень сильными школами математики, физики и информационных технологий.
РЕН ТВ вчера в 01:08
Технологии
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян
Сбои в интернете ежедневно затрагивают почти треть россиян Почти 30% интернет-пользователей в России ежедневно сталкиваются с проблемами при загрузке страниц в интернете, подсчитали в TelecomDaily.
Коммерсантъ вчера в 17:29
Происшествия
Пожар на ферме в Саратовской области уничтожил 10 тысяч кроликов
BFM.ru вчера в 23:48
Музыка
Путин прибыл на концерт оркестра Мариинского театра в парк «Зарядье»
Пятый канал вчера в 14:37
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Российская газета вчера в 22:42
Кино
Квентин Тарантино назвал лучший фильм 2019 года
Фильм «Капкан» рассказывает о девушке по имени Хейли, которая во время урагана во Флориде ищет отца. Она находит его тяжело раненным.
Говорит Москва 03 ноября в 03:53