РПЛ
Матч ТВДвухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца
Двухлетний сын форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева стал героем послематчевого интервью своего отца. Самарцы в 15-м туре РПЛ сыграли вничью с "Рубином" (0:0). После игры Соболев общался с журналистами в микст-зоне, куда подошел сын футболиста со словами: "Пап, пошли домой".
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Общество
У Альфа-банка произошла утечка данных клиентов
В интернете оказались выставлены на продажу данные тысяч держателей кредитных карт Альфа-банка и клиентов «АльфаСтрахование».
Происшествия
Задержаны подозреваемые в убийстве бывшего мэра Киселевска
В Кемеровской области задержаны двое мужчин, подозреваемых в убийстве бывшего главы города Киселевска Сергея Лаврентьева на его приусадебном участке.
Политика
NI: США продолжают зависеть от российских ракетных двигателей
Общество
Неплатежи компаний за вывоз мусора в России достигли 70 процентов
Неплатежи юридических лиц за вывоз отходов составляют 65-70 процентов. При этом население не доплачивает 20 - 35 процентов.
Происшествия
Подозреваемому в убийстве мальчика в Нарьян-Маре предъявлено обвинение
Следственный комитет предъявил обвинение 36-летнему мужчине, подозреваемому в убийстве мальчика в детском саду в Нарьян-Маре.
Финансы
Курс рубля подрос в начале торгов во вторник
Курс рубля укрепляется к доллару и евро в начале торгов вторника на "Московской бирже" на росте интереса инвесторов к риску и на укреплении валют emerging markets в ожидании положительного результата торговых переговоров Китая и США.
Экономика
Индекс Мосбиржи обновил исторический максимум
Исторический максимум обновил индекс Мосбиржи.
Политика
Медведев ответил на слова Лукашенко о чужих войнах
Председатель правительства России Дмитрий Медведев счел странным заявление президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что его страну втягивали в чужие войны.
Общество
Против судебных приставов подали иск на 100 трлн рублей
Рекордный по сумме иск о компенсации морального ущерба был подан в Российской Федерации.
Шоу-бизнес
Ева Польна впервые прокомментировала состояние дочери
Накануне стало известно, что 14-летняя дочь Евы Польны и Дениса Клявера, Эвелин, попала в больницу в тяжелом состоянии.
Происшествия
В дело о покушении на Киркорова не вписали Галкина и Пугачеву
Впоследствии Казуев заявил, что намеревался совершить убийство Киркорова, а не теракт, якобы заказанный Максимом Галкиным из ревности к супруге Алле Пугачевой.
Происшествия
Руководитель «Свидетелей Иеговы» в Томске приговорен к 6 годам колонии
Суд приговорил томича Сергея Климова, обвиняемого в организации деятельности в Томске религиозного объединения «Свидетели Иеговы», к шести годам лишения свободы.
Экономика
Крупнейшие банки отказались принимать маткапитал как взнос по ипотеке
Крупнейшие российские банки с широкой региональной сетью отказываются принимать материнский капитал в качестве полного или частичного первоначального взноса по ипотеке с господдежкой для семей с детьми.
Политика
Украина заявила о готовности к прекращению транзита газа из России
Украина готова к прекращению транзита газа из России, заявил глава Минэнерго Алексей Оржель в эфире программы "Свобода слова" на ICTV.
Политика
В СФ оценили мирные планы меджлиса по возвращению Крыма Украине
Член Совета Федерации Сергей Цеков назвал "абсолютно неэффективной" озвученную одним из лидеров запрещенной в России экстремистской организации "Меджлис крымско-татарского народа" Рефата Чубарова стратегию возвращения Крыма в состав Украины посредством максимальной мобилизации международных партнеров Киева для усиления давления на Россию.
Авто
Названы основные способы выяснить реальный пробег автомобиля
Чтобы не попасть в неприятную ситуацию, эксперты Auto.ru перечислили способы выяснить настоящий километраж, который прошла приглянувшаяся покупателю машина.
Общество
Росатом опубликовал документ о наращивании ядерного арсенала СССР
Отмечается, что он в конце 1940-х годов лег в основу планов строительства советских промышленных комплексов по наработке оружейных плутония и урана, необходимых для наращивания ядерного арсенала СССР.
Наука
Сомнолог опроверг связь храпа с онкологией
ДЕТАЛИ Ученые из университета Аристотеля в Салониках (Греция) провели исследование, согласно которому 1,7 процента мужчин и 2,8 процента женщин, страдающих храпом, имеют онкологическое заболевание.
Экономика
ВЭБ дал кредит экс-партнеру Ротенберга на строительство в Усть-Луге
ВЭБ и ООО «Балтийский химический комплекс» договорились о кредите для первого этапа строительства промышленного кластера в Усть-Луге на Балтийском море.
Футбол
Морьентес: «Через пару лет можем увидеть Головина в „Реале“»
Не исключаю, что через пару лет мы увидим его в команде калибра "Реала" или "Баварии", приводят слова Морьентеса "Известия".
Армия и оружие
Раскрыта личная характеристика устроившего бойню в Забайкалье солдата
Общество
В России введут налоговый вычет на фитнес
Налоговый вычет на фитнес-услуги могут ввести в России летом 2020 года, сообщают "Известия" со ссылкой на первого зампреда комитета Госдумы по экономической политике Владимира Гутенёва.
Авто
Озвучили дату продаж кроссовера Kia KX3
Как сообщает ToDay News Ufa, в Китае, на международном автосалоне в Гуанчжоу, 22 ноября пройдет презентации новой модели кроссовера KIA KX3 и в тот же день начнут принимать заказы на эту новинку.
Космос
В США испытали новейший космический корабль
Компания Boeing провела очередные испытания многоразового космического корабля Starliner.
Политика
Большинство лидеров АСЕАН проигнорировали саммит с США
Политика
Опубликованы первые показания по делу об импичменте Трампа
Демократы в конгрессе США опубликовали первые расшифровки показаний по делу об импичменте президента страны Дональда Трампа, сообщается на сайте комитета палаты представителей по разведке США.
Шоу-бизнес
СМИ рассказали о гонорарах российских звезд за корпоративы
Политика