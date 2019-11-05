РПЛ

Матч ТВМатч ТВДвухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца

Двухлетний сын форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева стал героем послематчевого интервью своего отца. Самарцы в 15-м туре РПЛ сыграли вничью с "Рубином" (0:0). После игры Соболев общался с журналистами в микст-зоне, куда подошел сын футболиста со словами: "Пап, пошли домой".
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