РПЛ
Матч ТВДвухлетний сын Соболева попытался сорвать интервью отца
Двухлетний сын форварда «Крыльев Советов» Александра Соболева стал героем послематчевого интервью своего отца. Самарцы в 15-м туре РПЛ сыграли вничью с "Рубином" (0:0). После игры Соболев общался с журналистами в микст-зоне, куда подошел сын футболиста со словами: "Пап, пошли домой".
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Госдума поддержала запрет продавать смартфоны без российского ПО
Госдума в первом чтении приняла законопроект о запрете на продажу смартфонов, компьютеров и телевизоров с функцией Smart TV без российского программного обеспечения.
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Глава НКРЭКУ рассказал, что «убивает» экономику Украины
Как сообщало ИА REGNUM, ранее премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил, что он и его команда искали деньги на повышение зарплат учителей, но пришли к выводу, что это невозможно при нынешних темпах роста украинской экономики.
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Поведение МакSим во время концерта в Казани сочли неадекватным
Несколько поклонников певицы МакSим отметили необычное поведение артистки во время концерта в Казани 2 ноября.
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В Москве подросток умер от осложнений после удаления зуба
Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели подростка из-за осложнений и сильного кровотечения после удаления зуба.
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Путин назвал русский язык «мягкой силой»
Президент России Владимир Путин назвал русский язык "мягкой силой" и призвал не называть его мощным оружием, иначе с ним будут бороться.
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В Москве прошли два «Русских марша»
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Банк России выпустил в обращение памятные монеты, посвященные советскому мультфильму «Дед Мороз и лето».
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Путин уволил более десяти генералов СК, МВД и МЧС
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Гонщик Даниил Квят заявил о предвзятости судей Гран-при США
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Дочь Евы Польны и Дениса Клявера попала в реанимацию
Дочь экс-солистки группы "Гости из будущего" Евы Польны и бывшего участника дуэта "Чай вдвоём" Дениса Клявера, 14-летняя Эвелин, попала в больницу.
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Новак назвал абсурдными новые иски «Нафтогаза» к «Газпрому»
Новые судебные претензии "Нафтогаза" к "Газпрому" негативно влияют на возможность договориться с Украиной по транзиту газа, необходимо вернуться к "нулевому варианту" урегулирования споров двух компаний.
Кино
Съемки «Фантастических тварей 3» начнутся весной 2020 года
Изначально работа над фильмом должна была стартовать в июле 2019 года.
Шоу-бизнес
Оксана Самойлова и Джиган подтвердили, что ждут четвертого ребенка
В прессе уточнялось, что у Джигана и Самойловой будет еще один ребенок, однако рассказывать о пополнении в семье они не планируют.
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Жигунов продал дачу после разрыва с Заворотнюк
Политика
Путин раскритиковал министра высшего образования
Российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по русскому языку в Кремле раскритиковал работу министра науки и высшего образования России Михаила Котюкова за то, что ведомство основывается на статистических данных и не понимает, что происходит на земле.
Авто
Седан Volkswagen Polo получил новую дешевую спецверсию
Немецкий автопроизводитель Volkswagen представил в России бестселлер Volkswagen Polo в новом, более доступном исполнении SELECT.
Общество
Глава «мусорной» госкомпании раскрыл размер своей зарплаты
Назначенный в апреле 2019 года на пост гендиректора «Российского экологического оператора» (РЭО) Денис Буцаев в интервью РБК впервые раскрыл размер своей зарплаты.
Гаджеты
Xiaomi представила премиальные телевизоры Mi TV 5
Премиальный вариант в лице Mi TV 5 Pro имеет поддержку цветового пространства NTSC более чем 108%, также здесь расширенный диапазон цветов HDR 10+ и наличие поддержки видео в 8K-разрешении.
Происшествия
Появилось видео нападения на детский сад в Нарьян-Маре
Следственный комитет России опубликовал видео, на котором мужчина заходит в детский сад в Нарьян-Маре, поднимается по лестнице и заходит в комнату, где обвиняемый совершил убийство шестилетнего ребенка.
Происшествия
Готовивший теракт в Москве мужчина признал вину
Выходец из Киргизии признал вину в подготовке теракта в Москве, сообщается на сайте столичного главка СК.
Кино
Фильм «Джокер» номинировали на 16 «Оскаров»
Выдвинула фильм Тодда Филлипса "Джокер" на 16 премий Американской киноакадемии. Об этом сообщается на сайте компании.
Политика
WSJ узнала о переговорах основателя Blackwater о покупке «Мотор Сич»
Власти США продолжают попытки не допустить перехода украинского производителя двигателей для авиатехники «Мотор Сич» под контроль Китая — после сделки у Пекина могут оказаться «критически важные оборонные технологии», сообщает Wall Street Journal (WSJ).
Происшествия
Полиция пришла в школу выставленной с чаепития девочки
Провели беседу с матерью девочки, чтобы выяснить все обстоятельства. Школа никогда не собирала деньги ни на какие нужды школы.
Гаджеты
В Apple предупредили об отключении интернета на старых iPhone и iPad
Пользователи iPhone и iPad, выпущенных компанией Apple до 2012 года, лишатся возможности заходить в интернет с понедельника, 4 ноября, если не обновят программное обеспечение.
Армия и оружие
США начали строительство военных баз в нефтяных регионах Сирии
Вашингтон приступил к строительству двух новых военных баз в богатом нефтью регионе Сирии.
Футбол
«Зенит» и «РБ Лейпциг» определились с формами на матч
5 ноября в Санкт-Петербурге на стадионе «Газпром Арена» состоится матч 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов между «Зенитом» и «РБ Лейпциг».
Футбол
Черчесов объяснил вызов Шунина в сборную России вместо Лунёва
Главный тренер сборной России Станислав Черчесов объяснил, почему вызвал в национальную команду вратаря Антона Шунина вместо Андрея Лунёва на матчи отборочного цикла чемпионата Европы 2020 года с Бельгией и Сан-Марино.