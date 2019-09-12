Происшествия

ИзвестияИзвестияДвухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

Двухлетняя девочка случайно зажала шею матери стеклоподъемником автомобиля в Брестской области Белоруссии. Об этом изданию «Sputnik Беларусь» сообщил официальный представитель УСК по региону Дмитрий Иванюк.
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В Белоруссии двухлетняя девочка случайно задушила мать

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Двухлетняя девочка в Белоруссии случайно задушила мать

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Умерла женщина, которой придавило шею стеклом автомобиля

КП - Беларусьвчера в 08:14
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