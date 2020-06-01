Экономика
ИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей
Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
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Здоровье
Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса
РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
Общество
Южно-Сахалинск лишат теплоснабжения 6 июня
Южно-Сахалинск начнет поэтапно завершать отопительный сезон в ночь на 6 июня, согласно постановлению мэра.
АСТВ 28 мая в 23:20
Шоу-бизнес
Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам
Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Общество
В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков
Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
Происшествия
В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих
В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Футбол
Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня
Спорт день за днем 09:29
Общество
В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации
Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
Армия и оружие
Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины
Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Общество
Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня
Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
Экономика
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений
Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Космос
Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное
Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
Единоборства
Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC
Газета.Ru 05:59
Космос
Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС
Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
Общество
В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом
Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в столице России, общее число умерших достигло 2553.
Российская газета 17:34
Хоккей
Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ
Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
Политика
В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты
Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
Общество
Попова рассказала о выходе России из режима ограничений
Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений.
News.ru 11:02
Политика
Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса
Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
Происшествия
IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП
Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
Армия и оружие
В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США
«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Шоу-бизнес
Сын Собчак и Виторгана поразил стихом Лермонтова
Звездная пара Максим Виторган и Ксения Собчак резвились в прошлом году. У пары есть трехлетний сын Платон.
Bimru.ru 11:51
Происшествия
В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми
ТАСС вчера в 09:56
Политика
Посольство России направило ноту протеста в Госдеп
Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
Политика
Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию
Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
Экономика
На половину детей Калужской области уже оформили по 10 тысяч рублей госпомощи
В Калужской области 70 тысяч семей подали заявление на единовременную выплату денежных средств на содержание ребенка.
Обнинск.Name 00:10
Происшествия
СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном
"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
Футбол
«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии
Газета.Ru вчера в 14:35
Армия и оружие
На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»
В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
Кино
Клинту Иствуду исполняется 90 лет
Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
Политика
США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса
США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса, говорится в совместном заявлении двух стран.
РИА Новости 16:25