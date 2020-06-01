Экономика

ИзвестияИзвестияРегионам спрогнозировали рост долга на 500 млрд рублей

Ранее «Известия» сообщали, что за март-апрель 2020 года регионы заработали 2,2 трлн рублей, что на 200 млрд (или 10%) меньше, чем годом ранее. Пандемия коронавируса отразилась и на расходах региональных бюджетов.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Трем регионам УрФО не придется залезать в кредиты и экономить

URA.Ru19:40

Кредиты и сокращение трат ожидают 58 регионов России

РЕН ТВ18:45

Треть регионов РФ смогут избежать роста долга в 2020 г - АКРА

ПРАЙМ17:01

Аналитики считают, что около трети регионов России смогут обойтись без заемных средств

ТАСС17:31

Двум третям регионов придется резать бюджеты или брать кредиты

Известия20:10

Аналитики перечислили регионы с самым прочным бюджетом

ФедералПресс18:03
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 20:21, Ашберн
Здоровье

Минздрав зарегистрировал первый российский препарат от коронавируса

РФПИ утверждает, что это "первый зарегистрированный в РФ препарат прямого противовирусного действия, нарушающий механизмы размножения коронавируса" и он показал "высокую эффективность при лечении пациентов c коронавирусом в ходе клинических испытаний".
Интерфакс вчера в 16:44
1,6K
Общество

Южно-Сахалинск лишат теплоснабжения 6 июня

Южно-Сахалинск начнет поэтапно завершать отопительный сезон в ночь на 6 июня, согласно постановлению мэра.
АСТВ 28 мая в 23:20
Шоу-бизнес

Владимир Кузьмин ответил «жалующимся на безденежье» артистам

Музыкант Владимир Кузьмин призвал российских артистов не жаловаться на то, что они оказались в тяжелом положении из-за отмены выступлений в результате пандемии коронавируса.
Аргументы и Факты 19:46
Общество

В столице США ввели комендантский час из-за беспорядков

Мэр Вашингтона Мюриэл Боузер ввела комендантский час и задействовала Национальную гвардию в городе из-за беспорядков, вызванных гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:57
1
Происшествия

В Миннеаполисе грузовик почти въехал в толпу протестующих

В Миннеаполисе водитель грузовика почти въехал в толпу демонстрантов, участвующих в протесте, связанном с гибелью афроамериканца Джорджа Флойда.
RT на русском 19:41
Футбол

Эсекьель Гарай: В «Валенсии» пытаются дискредитировать меня

Спорт день за днем 09:29
Общество

В проект нового КоАП внесли штрафы за отказ от обязательной вакцинации

Проект нового Кодекса об административных правонарушениях (КоАП РФ) устанавливает для граждан из группы риска штраф до 7 тыс. руб. за отказ от предписанных законом медосмотров и прививок.
Интерфакс 29 мая в 18:54
9,4K
Армия и оружие

Soha: попытка поиздеваться над ВМФ РФ обернулась фиаско для Украины

Украинские моряки попытались поиздеваться над своими российскими коллегами в Черном море, однако в итоге сами превратились в объекты для насмешек.
ПолитРоссия 09:06
Общество

Пенсионеры начнут получать дополнительные выплаты с 1 июня

Новые денежные выплаты начнут получать многие российские пенсионеры с 1 июня.
Primpress.ru 12:00
64
Экономика

Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили эквайринговые комиссии для медицинских учреждений

Крупнейшие банки РФ с 1 июня снизили до 1% размер комиссии, которую они берут за прием платежных карт, для всех медицинских учреждений в соответствии с решением ЦБ.
ТАСС 17:10
Космос

Синоптики США: С Солнцем творится что-то очень тревожное

Сайт Spaceweather Центра прогнозирования космической погоды сообщил, что 30 мая на солнце опять не было пятен, как и в 119 предшествующих сутках 2020 года, что соответствует 79% общего времени.
Свободная Пресса 12:48
2
Единоборства

Джон Джонс пригрозил Уайту уходом из UFC

Газета.Ru 05:59
Космос

Crew Dragon Илона Маска пристыковался к МКС

Американский корабль Crew Dragon компании SpaceX с астронавтами НАСА на борту пристыковался к Международной космической станции.
РИА Новости 10:37
1,8K
Общество

В Москве скончались 76 пациентов с коронавирусом

Еще 76 пациентов с коронавирусом скончались в столице России, общее число умерших достигло 2553.
Российская газета 17:34
350
Хоккей

Хоккеист Алексей Терещенко раскритиковал новый потолок зарплат в КХЛ

Хоккеист и заслуженный мастер спорта 39-летний Алексей Терещенко, пять раз становившийся чемпионом России, жестко раскритиковал введение нового порога заработных плат в КХЛ.
Дни24 07:47
2
Политика

В Белоруссии начались пикеты в поддержку кандидатов в президенты

Сотни белорусов собрались в воскресенье в центре Минска, возле Комаровского рынка, где проходят пикеты в поддержку выдвижения кандидатами в президенты Светланы Тихановской и других участников избирательной кампании, альтернативных действующему президенту Белоруссии Александру Лукашенко.
РИА Новости 07:51
4
Общество

Попова рассказала о выходе России из режима ограничений

Россия не одномоментно выйдет из ситуации, по крайней мере из режима ограничений.
News.ru 11:02
248
Политика

Телеведущий на Украине пожелал смерти крымчанам и жителям Донбасса

Украинский журналист и писатель Остап Дроздов обратился к жителям Крыма и Донбасса с пожеланиями смерти.
Газета.Ru 13:29
993
Происшествия

IIHS назвал автомобили, в которых чаще всего умирают люди при ДТП

Как выяснилось, «капсулами смерти» чаще всего становятся субкомпактные автомобили – в них за период с 2015 по 2018 годы в США погибло 108 водителей (в расчете на миллион зарегистрированных транспортных средств).
Автоновости дня 04:44
16
Армия и оружие

В Иране назвали главную цель своей политики в отношении США

«Наша стратегия в отношении США — завершение мести за кровь Сулеймани», — цитирует его Tasnim.
REGNUM 07:52
Шоу-бизнес

Сын Собчак и Виторгана поразил стихом Лермонтова

Звездная пара Максим Виторган и Ксения Собчак резвились в прошлом году. У пары есть трехлетний сын Платон.
Bimru.ru 11:51
5
Происшествия

В Благовещенске в ТЦ сорвался лифт с людьми

ТАСС вчера в 09:56
32
Политика

Посольство России направило ноту протеста в Госдеп

Посольство России направило ноту в Госдепартамент США из-за инцидента с корреспондентом агентства РИА Новости в Миннеаполисе.
RT на русском 15:00
268
Политика

Стало известно о планах Трампа пригласить на саммит G7 Россию

Вашингтон, 31 мая 2020, 08:32 — REGNUM Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп планирует перенести саммит G7 на сентябрь и пригласить на него четыре страны, включая Россию.
REGNUM 01:32
1,1K
Экономика

На половину детей Калужской области уже оформили по 10 тысяч рублей госпомощи

В Калужской области 70 тысяч семей подали заявление на единовременную выплату денежных средств на содержание ребенка.
Обнинск.Name 00:10
Происшествия

СК проверит сообщения о халатности руководства больницы в Видном

"Следственным отделом по городу Видное ГСУ СК России по Московской области организовано проведении проверки информации, размещённой в одной из социальных сетей и СМИ, о возможной халатности руководства Видновской районной клинической больницы", - говорится в сообщении.
РИА Новости 16:50
2
Футбол

«Бавария» обыграла «Фортуну» в матче чемпионата Германии

Газета.Ru вчера в 14:35
1
Армия и оружие

На Украине испытали крылатую ракету «Нептун»

В Одесской области прошли успешные испытания украинских крылатых ракет Р-360 комплекса РК-360МЦ «Нептун», они почти одновременно уничтожили две цели, заявил глава конструкторского бюро «Луч» в составе концерна «Укроборонпром» Олег Коростелев.
Коммерсантъ 04:13
1,2K
Кино

Клинту Иствуду исполняется 90 лет

Будущая знаменитость попала в Голливуд случайно, и в начале Иствуд получил небольшие роли из-за своего размера 193 сантиметра и необычной внешности, но в возрасте 30 лет он получил главную роль в «Сыромятная плеть», и вскоре он буквально проснулся знаменитым.
Evo-rus.com 15:03
21
Политика

США отправили Бразилии лекарство Трампа от коронавируса

США послали Бразилии 2 миллиона доз гидроксихлорохина — противомалярийного лекарства, которое президент США Дональд Трамп рекламирует как средство против коронавируса, говорится в совместном заявлении двух стран.
РИА Новости 16:25
1
Как работают Яндекс.Новости?
Главное