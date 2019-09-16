Политика
ИзвестияДвусторонняя встреча Путина и Эрдогана началась в Анкаре
Президент России Владимир Путин прибыл в Анкару, где проводит двустороннюю встречу с лидером Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Также российский лидер в понедельник, 16 сентября, примет участие в трехстороннем саммите по Сирии и встретится с лидером Ирана Хасаном Роухани.
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Происшествия
Путин помиловал трех осужденных
Президент России Владимир Путин помиловал трех человек, осужденных за незаконный оборот наркотиков и насильственные преступления.
Lenta.ru 10:23
Политика
В Праге мужчина приковал себя цепью к памятнику маршалу Коневу
Неизвестный мужчина во второй половине дня в понедельник приковал себя цепью к памятнику советскому маршалу Ивану Коневу, выражая таким образом свой протест против решения властей района Прага-6, на территории которого находится монумент, о перемещении его в музей, сообщила журналистам представитель полиции Виолета Сиржиштёва.
РИА Новости 15:30
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На чём сэкономили предприниматели этим летом
В холодном лете есть свои неожиданные преимущества.
Orsk.ru 01:05
Политика
Путин заявил о недопустимости разделения Сирии на зоны
Президент России Владимир Путин заявил, что разделение Сирии на зоны недопустимо.
ФАН 12:16
Гаджеты
Показаны возможности камеры в Google Pixel 4
Выход новых Google Pixel 4 ожидается 3 октября.
The GEEK 04:05
Наука
Российские ученые ищут добровольцев для нахождения в имитирующей невесомость ванне
Ученые планируют проводить эксперимент в течение пяти дней, тогда как самое длительное пребывание в подобных условиях составило 56 суток, и даже в этом случае организм человека хорошо восстановился.
Вечерняя Москва 13:21
Армия и оружие
В Пентагоне опровергли сообщения о планах увеличить присутствие в САР
Командующий центральным командованием ВС США Кеннет Маккензи опроверг сообщения СМИ о том, что Пентагон собирается отправить в Сирию 150 военных.
RT на русском 13 сентября в 17:39
Культура
Ольга Серябкина ответила на обвинения певицы Наргиз
Участница музыкального лейбла звукозаписи MALFA Ольга Серябкина ответила на заявление певицы Наргиз.
OAnews 12:54
Шоу-бизнес
Отец Жанны Фриске дал совет семье Анастасии Заворотнюк
Владимир Борисович дал Заворотнюк и ее родным ценный совет – привезти в больницу к актрисе маленькую дочь Анастасии Милу.
Bimru.ru 06:50
Энергетика
Цены на нефть растут после атак дронов на НПЗ в Саудовской Аравии
Мировые цены на нефть продолжают расти после атак на нефтяные объекты в Саудовской Аравии. Об этом свидетельствуют данные торгов.
RT на русском 03:04
Авто
Mercedes-AMG GT 63 S получил 880-сильный двигатель
Mercedes AMG GT 63 S является одним из самых продаваемых спортивных седанов бренда, однако, этого оказалось недостаточно для немецкого тюнинг-ателье Posaidon.
32CARS.ru вчера в 04:46
Происшествия
Житель Твери выбросил плачущего младенца с балкона четвертого этажа
В Твери возбуждено уголовное дело в отношении 47-летнего мужчины, выбросившего месячного младенца с балкона четвертого этажа.
Российская газета 11:50
Экономика
Новый платеж с зарплаты появится в России
Пока же Минфин отметил главные черты нового платежа с зарплаты: исключительно добровольный порядок присоединения граждан к системе накоплений; гарантирование сохранности долгосрочных пенсионных накоплений граждан со стороны государства; регистрация накопительных счетов граждан центральным администратором; налоговые льготы для бизнеса и налоговые вычеты для граждан.
Упрощёнка вчера в 17:21
Политика
В правительстве Крыма поддержали идею о втором названии республики
Вице-премьер правительства Крыма, постпред республики при президенте Георгий Мурадов прокомментировал инициативу о переименовании региона в Республику Крым — Таврида.
РИА Новости 10:18
Общество
Минтруд намерен провести эксперимент по четырехдневной рабочей неделе
Минтруд проведет совещание, на котором обсудит эксперимент по внедрению четырехдневной рабочей недели, сообщают "Известия".
Газета.Ru вчера в 21:49
Шоу-бизнес
Подробности болезни Заворотнюк: страшный диагноз поставили в Германии еще весной
Московский Комсомолец 14:34
Общество
В России изменятся правила ухода в отпуск
Россияне с 1 октября этого года смогут уйти в отпуск по новым правилам. Теперь заявление на отдых можно будет подать электронным путем.
BFM.ru 10:48
Происшествия
На Украине убили бывшего ополченца ДНР
Российская газета 14:35
Кино
Скончался народный артист Юрий Колычев
В своей квартире умер народный артист РСФСР Юрий Колычев, ему было 90 лет, об этом сообщает РЕН-ТВ.
Мойка78 05:32
Футбол
Игра между «КамАЗом» и «Спартаком» состоится в Набережных Челнах
Матч 1/16 финала Кубка России между «КамАЗом» и московским «Спартаком» проведут в Набережных Челнах.
Коммерсантъ Казань 03:19
Происшествия
Петербург встал в пробках из-за визита Медведева
АиФ Санкт-Петербург 12:50
Общество
Кардиолог назвал опасные позы для сна
РИА Новости вчера в 21:36
Происшествия
В Ивановской области автобус сбил шестилетнюю девочку на велосипеде
Автобус в городе Шуя Ивановской области насмерть сбил шестилетнюю девочку на велосипеде, сообщил РИА Новости официальный представитель УМВД по региону Владислав Радостин.
РИА Новости 16:46
Гаджеты
AMD рассказала о своём превосходстве над Intel по соотношению мощности и энергопотребления
Milan будут основаны уже на втором поколении 7-нм технологии AMD и по сравнению с текущим поколением процессоров предоставят не слишком впечатляющую разницу.
Ferra 08:17
Кино
Стартовали съемки фильма Mortal Kombat
Сценарист фильма Mortal Kombat Грег Руссо сообщил о начале съемок.
Cyber.sports.ru 03:51
Политика
Арабская коалиция обвинила Иран в атаке на объекты в Саудовской Аравии
Воюющая в Йемене арабская коалиция во главе с Саудовской Аравией обвинила Иран в атаке на нефтяные объекты королевства.
RT на русском 10:27
Армия и оружие
Китайцы предложили России эффективный способ уничтожить авиацию США
Журналисты обильно снабдили материал графикой, демонстрирующей, как будет происходить уничтожение противника российской стороной.
Ferra 07:48
Кино
Джеки Чан по-русски извинился перед фанатами в России
Актёр Джеки Чан принёс извинения своим фанатам в России, что не смог прилететь на премьеру фильма «Тайна печати дракона».
Национальная служба новостей 05:33