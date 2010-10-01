Общество
Спорт день за днемДьяков заявил, что пойдет голосовать за Путина
Есть просто оппозиционеры вроде Навального, какие-то коммунисты или взять Вольфовича [Жириновского] – ими будут еще больше недовольны, наверное. Если кто-то не хочет Путина, ну идите и голосуйте против поправок.
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Наука
Найдены редкие геологические структуры между мантией и ядром Земли
МедиаПоток 14 июня в 04:44
Армия и оружие
Публициста NI удивило, что советские солдаты не пользовались носками
Американский публицист Калеб Ларсон обратил внимание, что советские солдаты не носили носки, а использовали вместо них портянки.
РИА Новости вчера в 20:18
Общество
Москвичей предупредили о резком похолодании после аномальной жары
16 июня в Москве объявили штормовое предупреждение после прогнозирования аномальной жары в 30-31 градус.
Lenta.ru 01:27
Авто
BMW официально представила новые BMW M5 и M5 Competition
Внешне обновленная BMW M5 узнается так же просто, как и рестайлинговая версия гражданской 5-й серии – оба седана получили измененную решетку радиатора, пересмотренными бамперами, новой светодиодной оптикой и фонарями с трехмерным диодным рисунком.
Автоновости дня 02:45
Общество
В России предложили ввести новое пособие для матерей-одиночек
Национальный родительский комитет (НРК) выступил с инициативой ввести временное дополнительное пособие для матерей-одиночек, а также отцов, которые одни воспитывают детей.
RT на русском вчера в 23:00
Происшествия
В России появилась новая схема мошенничества
В России появилась новая схема мошенничества на вторичном автомобильном рынке, сообщает "Российская газета".
РИА Новости 01:53
Политика
«Газпром» приступил к демонтажу труб для транзита через Украину
Глава "Оператора ГТС Украины" Сергей Макогон заявил, что "Газпром" приступил к демонтажу труб для транзита газа через Украину.
Газета.Ru вчера в 10:29
Происшествия
Адвокат Ефремова рассказал о состоянии артиста
Адвокат Эльман Пашаев, представляющий интересы Михаила Ефремова, рассказал «Пятому каналу» о самочувствии артиста.
Lenta.ru 15 июня в 20:35
Общество
В России выявлено 7843 новых случая коронавируса
В России за сутки выявлено 7843 новых случая коронавирусной инфекции.
ФАН 03:38
Здоровье
За сутки в Прикамье выявлено 50 новых случаев заражения коронавирусом
В Пермском крае выявлено 50 новых случаев заражения COVID-19: 28 человек проходят лечение в больницах, 22 — амбулаторно на дому под наблюдением врачей.
Пермский интернет-журнал Звезда вчера в 04:09
Общество
На Кубани с 21 июня ослабят контроль над туристами
Контроль над въезжающими в Краснодарский край туристами ослабят с 21 июня, им также разрешат свободно перемещаться по территории региона, рассказал губернатор Кубани Вениамин Кондратьев в интервью телеканалу "Россия 1".
РИА Новости вчера в 17:09
Происшествия
В Якутии две молодые семьи придумали способ быстрого обогащения
Установлено, что в июле 2017 года две молодые семьи в рамках государственной программы Республики Саха (Якутия) «Обеспечение качественным жильем на 2012-2019 годы» по подпрограмме «Обеспечение жильем молодых семей» получили свидетельства о праве на получение социальных выплат в размере 639 тыс. рублей и 1 млн. 95 тыс. рублей на приобретение жилого помещения или строительства жилого дома.
SakhaLife.ru 02:41
Общество
В России за сутки выявили менее 8 тысяч зараженных коронавирусом
В России за минувшие сутки выявили 7843 заболевших коронавирусом COVID-2019, что на тысячу меньше, чем обычно в последние дни.
Четвертая Власть 03:47
Происшествия
Конфликт из-за земли в Ингушетии закончился массовой перестрелкой
Lenta.ru вчера в 10:40
Общество
Боня объяснила свои слова о получающих МРОТ «алкоголиках и нищебродах»
Российская телеведущая, экс-участница шоу «Дом-2» Виктория Боня объяснила свои слова о получающих минимальный размер оплаты труда «алкоголиках и нищебродах».
Lenta.ru вчера в 22:21
Интернет
В WhatsApp появятся денежные переводы
Рядовым пользователям за переводы платить комиссию не нужно, но для организаций введут сервисный сбор.
Evo-rus.com вчера в 02:37
Музыка
Ургант высмеял Киркорова за ролик про десантников
Piter.tv 00:52
Религия
Бывший священник захватил женский монастырь в Свердловской области
Схиигумен Сергий (Романов) отстранил от управления настоятельницу Среднеуральского женского монастыря в Свердловской области и пригласил казаков охранять территорию.
Известия вчера в 13:59
Происшествия
После ДТП с шестью автомобилями в Челябинской области завели дело
В Челябинской области завели уголовное дело из-за смерти двух человек в результате аварии с участием фуры и пяти легковых автомобилей, сообщает прокуратура региона.
РБК 03:21
Космос
36 инопланетных цивилизаций может существовать в нашей галактике
Evo-rus.com 15 июня в 22:23
Экономика
Медведев назвал главные шоки для российской экономики
Третьим шоком для российской экономики Медведев назвал снижение зарубежного спроса на отечественные товары, сравнимое с тем, что было во время глобального финансового кризиса в 2008–2009 годах.
РБК 02:03
Шоу-бизнес
Максим Фадеев сравнил бывших подопечных с проститутками
Продюсер Максим Фадеев сравнил музыкантов, с которыми прежде работал, с женщинами лёгкого поведения.
News.ru вчера в 23:48
Политика
В резиденции Путина появился дезинфекционный туннель
В резиденции президента в Ново-Огарево для защиты от коронавируса установили специальный туннель, кадры с которым опубликовал кремлевский пул РИА Новости.
РИА Новости вчера в 12:19
Авто
Tesla выпустила электромобиль с рекордным запасом хода
Первым автомобилем, запаса аккумулятора которого достаточно, чтобы проехать 647 километров, стал Model S. Инженеры бренда Tesla смогли увеличить этот показатель на 20%, в сравнении с предыдущей версий авто.
Car.ru вчера в 06:53
Здоровье
В ВОЗ заявили о научном прорыве в лечении коронавируса
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил о научном прорыве в лечении коронавируса.
Lenta.ru вчера в 19:46
Экономика
Московская биржа запустит торги иностранными акциями
Московская биржа до конца лета запустит торги иностранными акциями из индекса S&P 500, рассказал директор департамента рынка акций Борис Блохин.
Ведомости вчера в 11:30
Политика
В Финляндии рассказали о желании СССР при Горбачеве отдать Карелию
Власти Советского Союза во время "перестройки" в конце 1980-х были готовы начать переговоры о передаче Финляндии республики Карелия.
Газета.Ru 02:35
Технологии
Представлен прототип боевого гусеничного робота Type-X
Представлен прототип боевого гусеничного робота Type-X — в сети появились первые фотографии опытного образца новинки.
Ferra 03:29