Есть просто оппозиционеры вроде Навального, какие-то коммунисты или взять Вольфовича [Жириновского] – ими будут еще больше недовольны, наверное. Если кто-то не хочет Путина, ну идите и голосуйте против поправок.

Дьяков заявил, что пойдет голосовать за Путина

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