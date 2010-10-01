Есть просто оппозиционеры вроде Навального, какие-то коммунисты или взять Вольфовича [Жириновского] – ими будут еще больше недовольны, наверное. Если кто-то не хочет Путина, ну идите и голосуйте против поправок.

Дьяков заявил, что пойдет голосовать за Путина

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Политика Facebook позволит пользователям отключать политическую рекламу Генеральный директор Facebook Марк Цукерберг (Mark Zuckerberg) объявил во вторник о том, что пользователи социальной сети теперь смогут отключать просмотр политической рекламы.

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