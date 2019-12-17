Кино
Интерфакс«Дылда» Балагова попала в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм Кантемира Балагова "Дылда" вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар", кроме него на награду претендуют кинокартины еще из девяти стран. Фильм Балагова был выдвинут на премию в номинации "Лучший иностранный фильм" российским оскаровским комитетом в сентябре.
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с чего всё началось
Мультипликационный фильм российского режиссера Константина Бронзита «Он не может жить без космоса» был включен в шорт-лист премии американской Академии кинематографических искусств и наук «Оскар».Коммерсантъвчера в 21:40
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Российский мультфильм «Он не может жить без космоса» попал в шорт-лист «Оскара»
Интерфаксвчера в 20:38
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