с чего всё началось

Фильм Кантемира Балагова "Дылда" вошел в шорт-лист премии американской киноакадемии "Оскар", кроме него на награду претендуют кинокартины еще из девяти стран. Фильм Балагова был выдвинут на премию в номинации "Лучший иностранный фильм" российским оскаровским комитетом в сентябре.

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Технологии Названы самые популярные приложения по итогам десятилетия Аналитики рассказали о самых востребованных приложениях не только в мире, но и в России. К тому же были озвучены и самые популярные игры.

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