Кино

ТАССТАСС«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»

Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) включен в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
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