Кино
ТАСС«Дылда» вошла в шорт-лист премии «Оскар»
Фильм российского режиссера Кантемира Балагова "Дылда" (2019) включен в короткий список претендентов на премию "Оскар" в номинации "Лучший международный художественный фильм".
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Кино
Вышел дебютный трейлер мультфильма «Супермен. Красный сын»
Происшествия
Главу фракции ЕР в думе Переславля задержали по делу об убийстве
Главу фракции «Единой России» в городской думе Переславль-Залесского (Ярославская область) Владимира Корнилова задержали по подозрению в убийстве, сообщает агентство «РИА Новости» со ссылкой на председателя местного парламента Сергея Корниенко.
Шоу-бизнес
В шоу «План Б» Ольга Бузова никого не выбрала
Сегодня в эфир канала ТНТ вышел предпоследний выпуск романтического реалити-шоу «План Б». Напомним, что в предыдущей серии Ольга Бузова выбрала двух участников, которые продолжили борьбу за ее сердце.
Политика
Бывшего президента Пакистана Мушаррафа приговорили к смертной казни
Специальный суд Пакистана приговорил бывшего президента страны Первеза Мушаррафа к смертной казни по делу о госизмене, пишет Gulf News.
Политика
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана и Украины
В Баку состоялась встреча президентов Азербайджана Ильхама Алиева и Украины Владимира Зеленского.
Армия и оружие
Пентагон прокомментировал заявление Эрдогана о базе Инджирлик
После угрозы турецкого лидера закрыть Инджирлик ТАСС со ссылкой на Пентагон сообщил, что США используют военные базы в Турции только с разрешения Анкары.
Наука
Ученые раскрыли тайну истуканов с острова Пасхи
Группа археологов и почвоведов из США, Новой Зеландии и Чили выяснили, что древние полинезийцы устанавливали на острове Пасхи каменные истуканы-моаи, поскольку верили в то, что статуи помогают сохранить плодородие земли.
Технологии
Платежи смартфоном добавят в систему переводов ЦБ
Национальная система платёжных карт (НСПК) планирует внедрить в Систему быстрых платежей (СБП) технологии бесконтактной оплаты NFC.
Политика
Верховный суд Украины разрешил УПЦ сохранить название
Канонической Украинской православной церкви Московского патриархата разрешено сохранить своё название. Решение принял Верховный суд Украины.
Политика
Глава ЛНР оценил законопроект Зеленского о децентрализации власти
Президент Украины Владимир Зеленский, который представил в Верховную раду проект закона о внесении изменений в конституцию, стремится только ускорить процесс захвата власти через своих представителей, ещё более отдаляя Киев от установления мира в Донбассе.
Футбол
Джикия поделился впечатлениями от работы с Кононовым
Капитан московского "Спартака" Георгий Джикия поделился впечатлениями от работы с бывшим наставником красно-белых Олегом Кононовым, сообщает "Чемпионат".
Космос
SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9 с коммерческими спутниками
В середине ноября SpaceX запустила ракету-носитель Falcon 9, которая вывела на орбиту 60 спутников Starlink.
Происшествия
Обвинение предъявлено фигурантам дела о взрыве газа под Белгородом
Следственный комитет России сообщил о предъявлении обвинения трём фигурантам дела о взрыве газа в доме в Белгородской области.
Музыка
Корнелюк: Ротару отлично выступила в России
Корнелюк присутствовал на фестивале, а когда увидел Ротару, то не смогу сдержать эмоции радости и восторга от ее выступления, так как его отношение к певице очень человеческое и положительное.
Космос
Миллиард лет назад центр нашей Галактики взорвался тысячами сверхновых
Рассмотрев плотные области в центре Млечного Пути, ученые выяснили, что 80 процентов его звезд образовались за первую половину его существования — в период от восьми до 13,5 миллиарда лет назад.
Спорт
WADA передало РУСАДА около 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб
Российское антидопинговое агентство (РУСАДА) получило от Всемирного антидопингового агентства (WADA) порядка 15 дел по итогам перепроверки допинг-проб московской лаборатории.
Происшествия
В Нижнем Новгороде восемь человек госпитализированы с отравлением
Как ранее стало известно, утром во вторник, 17 декабря, в больницу №33 в Нижнем Новгороде с признаками токсического отравления поступили восемь человек.
Авто
Renault-Nissan оптимизирует линейку моделей в РФ за счет Niva
В любой ситуации, возвращение марки «Нива» позволит альянсу Renault-Nissan-АвтоВАЗ получить больший простор для оптимизации линейки моторов SUV, куда включены Nissan Qashqai, Renault Duster и другие известные паркетники.
Общество
Британский ученый назвал самые опасные алкогольные напитки
Ученый из Брайтонского университета в Великобритании Хал Сосабовски рассказал, какие напитки быстрее всего приводят к опьянению и вызывают наибольшее похмелье.
Технологии
Стало известно, как мошенники получают персональные данные россиян
Мошенники получают доступ к персональным данным через инсайдеров внутри крупных компаний, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителей Group-IB.
Политика
Классовая ненависть: Делягин жестко раскритиковал депутата Госдумы РФ
Своей политикой власти РФ удерживают в бедности 70% населения, считает экономист, директор Института проблем глобализации Михаил Делягин.
Транспорт
Пассажирам в Москве по ошибке пополнили «Тройки»
Пассажиры Московских центральных диаметров (МЦД) после оплаты проезда картой "Тройка" выявили, что на их проездные поступили лишние деньги.
Экономика
Минфин предлагает установить для НПФ минимальную доходность
Министерство финансов РФ выступило с предложением определить минимальный уровень доходности для негосударственных пенсионных фондов (НФП) в рамках новой системы гарантированного пенсионного плана (ГПП).
Происшествия
Советника российского академика обвинили в связях с бойцами ЧВК
Следственный комитет России обвинил Андрея Молокоедова — советника российского врача-патологоанатома, академика Михаила Пальцева — в причастности к преступному сообществу, в которое входили бойцы частной военной компании (ЧВК) «Е.Н.О.Т.» Об этом пишет газета «Коммерсантъ».
Общество
Вдвое больше россиян стали хорошо относиться к США и ЕС с 2018 года
Согласно результатам социологического исследования, доля россиян, хорошо относящихся к Соединенным Штатам, по сравнению с маем 2018 года увеличилась более, чем вдвое - с 20% до 47%.
Армия и оружие
Опубликованы первые кадры полевого испытания «Деривации» зимой
Кадры полевых испытаний боевой машины 2С38 с кодовым названием «Деривация» впервые опубликованы в широком доступе.
Шоу-бизнес
Ирина Лобачева разводится с молодым мужем после выкидыша и избиений
Экс-избранник спортсменки пытается сохранить отношения. 46-летняя Ирина Лобачева два года назад вышла замуж за 30-летнего Ивана Третьякова.
Футбол
«Локомотив» пытается перехватить у «Зенита» Акунью
Московский «Локомотив» возобновил интерес к защитнику лиссабонского «Спортинга» Маркосу Акунье, на которого претендует петербургский «Зенит».
Происшествия