Smotrim.ruДым от пожара на нефтебазе дошел до Гаваны, Куба просит о помощиКуба запросила международную помощь у дружественных стран в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщила администрация президента острова.РИА НовостиНа месте продолжают работать пожарные, сведений о разливе нефти пока нет.Газета.RuПо информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти.РИА НовостиПо данным местных СМИ, в результате крупного пожара пострадали по меньшей мере 77 человек, 17 числятся пропавшими без вести.Говорит МоскваЧитать далееСвернутьLife.ruLife.ruНТВПрофильФАНLife.ruГазета.RuИА Красная ВеснаПодробнее о событииКуба запросила международную помощь для тушения пожара на нефтехранилищеРЕН ТВвчера в 11:48Куба попросила международной помощи из-за крупного пожара на нефтехранилищеГазета.Ruвчера в 11:30Куба запросила международную помощь в тушении пожара на нефтехранилищеНТВвчера в 10:57Куба просит международной помощи в тушении пожара на нефтехранилищеREGNUMвчера в 11:03Куба запросила международную помощь в тушении пожара в нефтехранилищеГоворит Москвавчера в 10:57Власти Кубы запросили международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилищеLenta.ruвчера в 11:18Куба запросила международную помощь в тушении пожара на нефтехранилищеРИА Новостивчера в 10:41Показать ещёОценить91Поделиться