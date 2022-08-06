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Дым от пожара на нефтебазе дошел до Гаваны, Куба просит о помощи

Куба запросила международную помощь у дружественных стран в связи с пожаром на нефтехранилище, сообщила
 администрация президента острова.
РИА Новости
На месте продолжают работать пожарные, сведений о разливе нефти пока нет.
Газета.Ru
По информации газеты Granma, молния ударила в купол резервуара, в котором находилось около 25 тысяч кубометров нефти.
РИА Новости
По данным местных СМИ, в результате крупного пожара пострадали по меньшей мере 77 человек, 17 числятся пропавшими без вести.
Говорит Москва

Подробнее о событии

Куба запросила международную помощь для тушения пожара на нефтехранилище
РЕН ТВвчера в 11:48
Куба попросила международной помощи из-за крупного пожара на нефтехранилище
Газета.Ruвчера в 11:30
Куба запросила международную помощь в тушении пожара на нефтехранилище
НТВвчера в 10:57
Куба просит международной помощи в тушении пожара на нефтехранилище
REGNUMвчера в 11:03
Куба запросила международную помощь в тушении пожара в нефтехранилище
Говорит Москвавчера в 10:57
Власти Кубы запросили международную помощь в связи с пожаром на нефтехранилище
Lenta.ruвчера в 11:18
Куба запросила международную помощь в тушении пожара на нефтехранилище
РИА Новостивчера в 10:41

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