Футбол

Sport24.ruSport24.ruДюков: «Adidas выпустил новую форму сборной России без согласования»

Президент РФС Александр Дюков ответил на вопросы о новой форме сборной России, подготовленной Adidas для Евро-2020. Ранее недовольство этой формой выразили многие болельщики и специалисты.
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Александр Дюков
В сентябре 2018 года был приготовлен новый дизайн, РФС высказал свои пожелания, не согласовал вариант. В январе предложили новую версию, и они опять не получили нашего одобрения. Но тем не менее они пустили ее в производство без нашего согласования.
— Александр ДюковРБК вчера в 07:20

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