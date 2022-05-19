РИА НовостиДюков: «Газпром нефть» считает рынок Азии самым перспективным и перенаправляет нефть туда"Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр Дюков.РИА Новости«Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, туда мы и перенаправляем те объёмы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — отметил Дюков.Национальная служба новостейВедущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.RT на русскомСтраны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.РИА НовостиЧитать далееСвернутьЦентральная Служба НовостейЦентральная Служба НовостейГазета.RuМолваНациональная служба новостейИА Красная ВеснаRT на русскомВечерняя МоскваПодробнее о событииДюков: «Газпром нефть» считает рынок Азии самым перспективным и перенаправляет нефть тудаРИА Новости13:00«Газпром нефть» сообщила, что перенаправляет нефть с рынка Европы, в том числе в АзиюГазета.Ru12:52«Газпром нефть» перенаправляет нефть с рынка Европы в том числе в АзиюТАСС11:54«Газпром нефть»: компания планирует переориентироваться на ВостокПРАЙМ13:16«Газпром нефть» перенаправляет свои поставки из Европы в АзиюНациональная служба новостей12:10Глава «Газпром нефти» Дюков назвал Азию альтернативой Европе для сбыта российской нефтиLenta.ru12:28«Газпром нефть» перенаправляет поставки энергоресурсов на новые рынкиRT на русском11:02Показать ещёОценить109Поделиться