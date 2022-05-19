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Дюков: «Газпром нефть» считает рынок Азии самым перспективным и перенаправляет нефть туда

"Газпром нефть" считает рынок Азии наиболее перспективным, перенаправляет туда нефть, в том числе с традиционного рынка Европы, заявил глава компании Александр Дюков.
РИА Новости
«Рост спроса на нефть и нефтепродукты в основном происходит в развивающихся странах, туда мы и перенаправляем те объёмы, которые поставляли раньше на более традиционный рынок Европы», — отметил Дюков.
Национальная служба новостей
Ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности, преподаватель Финансового университета при правительстве России Игорь Юшков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» прокомментировал ситуацию с поставками энергоресурсов в ЕС.
RT на русском
Страны ЕС в числе прочего рассматривают возможность отказаться от российских нефти и газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

Дюков: «Газпром нефть» считает рынок Азии самым перспективным и перенаправляет нефть туда
РИА Новости13:00
«Газпром нефть» сообщила, что перенаправляет нефть с рынка Европы, в том числе в Азию
Газета.Ru12:52
«Газпром нефть» перенаправляет нефть с рынка Европы в том числе в Азию
ТАСС11:54
«Газпром нефть»: компания планирует переориентироваться на Восток
ПРАЙМ13:16
«Газпром нефть» перенаправляет свои поставки из Европы в Азию
Национальная служба новостей12:10
Глава «Газпром нефти» Дюков назвал Азию альтернативой Европе для сбыта российской нефти
Lenta.ru12:28
«Газпром нефть» перенаправляет поставки энергоресурсов на новые рынки
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