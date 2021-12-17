В Государственной Думе проведут служебное расследование из-за закона об образовательных онлайн-платформах, который был отклонен Советом Федерации и вызвал критику со стороны спикера Совфеда Валентины Матвиенко в адрес главы Минпросвещения Сергея Кравцова и его заместителя.
Сегодня в Китае стартовали розничные продажи нового умного дверного звонка Xiaomi – Smart Doorbell 3. Новинка, оцененная в 55 долларов, представлена одновременно в каталогах JD.com, TMall и фирменной онлайновой площадке Xiaomi Mall.
Президент Чехии Милош Земан утвердил в пятницу состав нового правительства страны во главе с лидером выигравшей октябрьские выборы в парламент коалиции "Вместе" Петром Фиалой, которого Земан ранее назначил премьером.
Ранее член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб заявила, что те россияне, у кого выплата аванса приходится на период с 1 по 10 января, получат зарплату, премии и 13-ю зарплату перед Новым годом.
После "смуты" 1990-х годов российское руководство использовало благоприятную ценовую конъюнктуру на рынке нефти для преодоления кризиса, а уже в 2004 году появилась программа развития сельского хозяйства, продолжает автор.