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Дюков: «Газпром нефть» ждет рекордной прибыли по итогам 2021 года

«Газпром нефть» рассчитывает по итогам 2021 года получить рекордную чистую прибыль, заявил глава компании Александр Дюков.
Коммерсантъ
Чистая прибыль «Газпром нефти» по МСФО, относящаяся к акционерам, по итогам января—сентября 2021 года составила 357 млрд руб., что в десять раз больше аналогичного периода 2020 года.
Коммерсантъ
Компания в долгосрочной перспективе закладывает в бюджет цену $50 за баррель, но ждёт более высокой стоимости сырья в 2022 году, добавил Дюков.
Finam.Ru
Выручка за отчетный период составила 2,162 трлн руб. (+49,1%).
Коммерсантъ

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В «Газпром нефти» сообщили об ожидающейся рекордной прибыли по итогам 2021 года
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