Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.

Дюков: «Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол»

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