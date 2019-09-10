Футбол
Sport24.ruДюков: «Хочу, чтобы Кокорин и Мамаев вернулись в большой футбол»
Президент Российского футбольного союза РФС Александр Дюков поделился мнением о будущем российских футболистов Александра Кокорина и Павла Мамаева.
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Автоматически обработано 6989 источников, обновлено в 05:04, Вашингтон
Политика
Верховная рада приняла закон об импичменте президента
Верховная рада приняла законопроект президента Владимира Зеленского о процедуре импичмента главы государства во втором чтении и в целом.
RT на русском 04:14
Общество
Джек Ма покинул пост главы Alibaba
Газета.Ru 04:14
Политика
Порошенко вновь не явился на допрос в Госбюро Украины
Адвокат экс-лидера Незалежной Петра Порошенко, Игорь Головань, заявил, что политик не придет во вторник, 10 сентября, на допрос в Госбюро расследований из-за работы в Верховной раде.
Комсомольская правда 04:50
Политика
В Управделами президента заявили, что Олег Смоленков у них не работал
Олег Смоленков, которого СМИ назвали информатором ЦРУ, эвакуированным из России в 2017 году, в Управделами президента не работал.
Интерфакс 04:20
Происшествия
В Петербурге на сотрудника ДПС напали при проверке документов
В Санкт-Петербурге на сотрудника ДПС напали при попытке проверить документы, сообщает ТАСС со ссылкой на управление МВД по городу и Ленобласти.
РБК вчера в 18:12
Общество
Собянин заложил камень военно-патриотического центра в парке «Патриот»
В церемонии приняли участие глава Минобороны Сергей Шойгу, мэр столицы Сергей Собянин и губернатор Московской области Андрей Воробьёв.
ТВ Центр 04:50
Происшествия
Мужчина поджег себя у здания Госсовета Удмуртии
Мужчина поджег себя у входа в здание Госсовета Удмуртии прямо перед началом сессии.
BFM.ru 03:30
Общество
Побивший рекорд по дизлайкам клип Тимати и Гуфа исчез с YouTube
Клип рэперов Тимати и Гуфа на песню «Москва», собравший рекордное количество дизлайков в российском YouTube, удалён с видеохостингового сайта.
RT на русском 03:28
Космос
«Калашников» может создать быстроходный катер для спасения космонавтов
Не исключаю, что концерн "Калашников" представит свои предожения по быстроходному морскому средству, которое будет обладать необходимой мореходностью, автономностью и специальным техническим оборудованием для оказания технической поддержки экипажа", - сказал Рогозин в понедельник журналистам по итогам встречи с главой Удмуртии Александром Бречаловым.
ТАСС вчера в 07:34
Политика
На Украине не исключили ещё одного обмена с Россией до конца года
Уполномоченный Верховной рады Украины по правам человека Людмила Денисова заявила, что переговоры с российской стороной по вопросу освобождения украинских граждан продолжаются и ещё один обмен может произойти уже до конца 2019 года.
RT на русском 01:51
Космос
Ученые: Инопланетяне уже исследовали галактику и посетили Землю
OAnews вчера в 05:16
Происшествия
Обнародована переписка одной из сестер Хачатурян с отцом
Lenta.ru вчера в 13:10
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
В компании обещают, что товарный вариант BMW 4-Series будет на 80 процентов похож на прототип.
Tvoe-avto.com 04:07
Происшествия
Гендиректора «Дождя» Наталью Синдееву вызвали в СКР на допрос
Гендиректор телеканала "Дождь" Наталья Синдеева получила повестку с вызовом на допрос в Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России.
Интерфакс вчера в 13:52
Общество
Мэрия Екатеринбурга показала Храм святой Екатерины на трех площадках
Всего показаны три видеоролика, по числу площадок на данный момент рассматриваемых под застройку.
ТагилСити.ру 04:39
Политика
В Улан-Удэ участники стихийного митинга требуют перевыборов мэра
В Улан-Удэ на площади Советов после выборов мэра начался стихийный митинг, сообщает «Иркутск сегодня».
Коммерсантъ вчера в 15:36
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Политика
Миллер назвал историческим запуск газопровода «Сила Сибири» в Китай
Запуск ведущего в Китай газопровода «Сила Сибири» станет историческим событием, об этом сообщил председатель правления «Газпрома» Алексей Миллер на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Экономика сегодня вчера в 08:24
Политика
Путин уволил почти 30 генералов и полковников
Президент России Владимир Путин освободил от должностей почти тридцать высших должностных лиц в правоохранительных органах.
Lenta.ru вчера в 14:56
Происшествия
В Геленджике загорелся центральный рынок
Обновлено в 10:48 Торговые палатки загорелись на площади порядка 300 квадратных метров на центральном рынке в Геленджике Краснодарского края, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
BFM.ru 03:45
Единоборства
Фергюсон рассказал о стычке с командой Хабиба в отеле
Спорт-Экспресс 04:25
Экономика
Сбербанк запустил переводы с карт других банков через свое приложение
Сбербанк в своем мобильном приложении и на сайте запустил функцию денежных переводов на свои карты с карт других банков.
РБК 01:30
Происшествия
Более $700 тыс. пропало из банковской ячейки в Москве
Свыше $700 тыс. (45,8 млн рублей) исчезли из банковской ячейки московского предпринимателя.
Известия 00:47
Общество
Опрос показал, сколько россиян готовы получать «серую» зарплату
Чуть менее половины опрошенных россиян готовы получать зарплату в конверте, свидетельствует опрос портала Superjob, сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru 04:03
Происшествия
Самолет «Победы» сломался в аэропорту Красноярска перед вылетом
Авиакомпания «Победа» задержала рейс из Красноярска до московского аэропорта Внуково из-за поломки самолёта, который должен был вылететь рано утром во вторник, сообщил Sibnet.ru представитель пресс-службы красноярского аэропорта.
Sibnet Новости вчера в 23:20
Политика
Путин наградил Куклачёва орденом Почёта
Учёный-полярник Артур Чилингаров и председатель Совета муфтиев России Равиль Гайнутдинов удостоены орденов «За заслуги перед Отечеством» II степени.
RT на русском 04:03
Армия и оружие
Радикальная группировка боевиков передислоцировалась в провинцию Идлиб
В Сирии произошла передислокация радикальной протурецкой группировки «Джейш аль-Изза» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).
REGNUM вчера в 08:11