Футбол

ЧемпионатЧемпионатДюков объявил о назначении нового главы судейского комитета

Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.
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