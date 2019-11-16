Футбол

ЧемпионатЧемпионатДюков объявил о назначении нового главы судейского комитета

Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.
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Николай Владиславович Левников
Российский судья
Бывший судья международной категории, а также Президент Коллегии футбольных арбитров России. В 2006 году отправлен в отставку из-за скандала в КФА. С 1984 года Левников начал судить матчи первого и второго дивизиона Чемпионата СССР.
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