Футбол

ЧемпионатЧемпионатДюков объявил о назначении нового главы судейского комитета

Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.
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Ровер Curiosity зафиксировал на Марсе скачки кислорода

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Митингующие в Праге выдвинули ультиматум премьеру

Более 200 тысяч участников субботнего митинга в Праге потребовали от премьера и долларового миллиардера Андрея Бабиша до конца этого года избавиться от своего крупнейшего в Восточной Европе холдинга Agrofert и принадлежащих ему СМИ или уйти в отставку с поста премьера.
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Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
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Черчесов ответил на вопрос о новом контракте со сборной России

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал, что нужно поменять в его контракте с РФС.
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Российский судья
Бывший судья международной категории, а также Президент Коллегии футбольных арбитров России. В 2006 году отправлен в отставку из-за скандала в КФА. С 1984 года Левников начал судить матчи первого и второго дивизиона Чемпионата СССР.
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