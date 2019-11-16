Футбол
ЧемпионатДюков объявил о назначении нового главы судейского комитета
Николай Владиславович Левников провёл заседание судейского комитета, там эту концепцию поддержали. Но так как Николай Владиславович получил назначение в УЕФА, то руководителем судейского комитета стал Ашот Хачатурянц, который принимал участие в разработке концепции.
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Юрий Белкин: «Уверен, что с приходом Хачатурянца в судейской системе произойдут качественные изменения»
Спорт-Экспрессвчера в 11:51
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Сборная Хорватия вышла на Евро-2020. Национальная команда Словакии сохраняет шансы принять участие в турнире.
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Друэн помещен в список травмированных после хита Овечкина
SMOKED. pic.twitter.com/9eMP5QD0K3 — NBC Sports Capitals (@NBCSCapitals) November 16, 2019 24-летний канадец помещен в список травмированных.