Коронавирус
Газета.RuДюков: окончательное решение о возобновлении матчей РПЛ примут власти
Исполком РФС выступил за возобновление сезона 21 июня. Однако, по словам Дюкова, окончательное решение о возвращении чемпионата России будут принимать на более высоком уровне.
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Общество
Тайваньский производитель чипов TSMC построит завод в США за $12 млрд
Крупнейший мировой подрядчик по производству микросхем, тайваньская Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSMC), сообщила в пятницу, что построит в штате Аризона завод за $12 млрд.
Ведомости 07:19
Политика
Руководитель РКК «Энергия» подаст в отставку
Ранее РБК и «РИА Новости» сообщали об отставке Севастьянова и уточняли, что его место займет Игорь Озар.
Ведомости 06:15
Общество
Скворцова назвала самую уязвимую для коронавируса группу крови
Больше всего болеют коронавирусом люди со второй группой крови, сообщила глава ФМБА Вероника Скворцова.
РИА Новости 08:57
Политика
В Клайпеду придет танкер с американской нефтью для Белоруссии
Танкер с 80 тыс. т американской нефти для Белоруссии прибудет в порт Клайпеды в начале июня, сообщил журналистам пресс-секретарь концерна «Белнефтехим» Александр Тищенко.
РБК 09:39
Общество
Определен срок жизни коронавируса на деньгах
Россиянам стоит ограничить использование предметов, передающихся из рук в руки, в том числе бумажных купюр, поскольку коронавирус может оставаться на них до двух дней, заявил микробиолог Евгений Плисов.
Взгляд.ру 08:54
Футбол
«Ротор» вернулся в Премьер-лигу спустя 16 лет
До 2 августа командам предстоит сыграть оставшиеся 8 туров в формате без зрителей. По итогам чемпионата две худшие команды вылетят в ФНЛ.
Volgogradru 07:45
Общество
«Газпром» приготовился к завершению строительства «Северного потока-2»
В компании не подтверждают и не опровергают, что трубоукладчик «Академик Черский» будет работать над завершением проекта «Северный поток – 2». Однако отмечается, что Nord Stream продолжит работы, несмотря на «дискриминационные» санкции Вашингтона.
Суть событий 13 мая в 12:43
Общество
Петиция «Пять шагов для России» Навального набрала 100 тысяч подписей
Петиция политика и главы ФБК Алексея Навального «Пять шагов для России» набрала необходимые для рассмотрения на федеральном уровне 100 тысяч подписей на государственном портале «Российская общественная инициатива».
News.ru 03:34
Общество
В России предложили ввести пособия на маски и перчатки
В Национальном родительском комитете предложили ввести на время пандемии коронавируса специальное пособие для покупки средств индивидуальной защиты — масок и перчаток, сообщает телеканал RT.
РИА Новости 04:05
Авто
«КАМАЗ» выпустил трехмиллионный двигатель V8
Движок 07:28
Происшествия
Восьмилетний ребенок умер от отравления алкоголем в ЯНАО
Следователи проводят проверку по факту гибели восьмилетнего ребенка после употребления алкоголя на Ямале.
Известия 08:58
Игры
GTA V бесплатно раздают в Epic Games Store
CyberSport.ru вчера в 11:00
Политика
Лавров заявил об отсутствии прежней «свободы» в мире после пандемии
Москва, 15 мая 2020, 13:26 — REGNUM Мир вряд ли сможет вернуться к прежней «свободе» даже после завершения пандемии коронавируса, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
REGNUM 06:26
Здоровье
Подготовлен план первого этапа снятия ограничений в Калужской области
Поэтапное снятие ограничений в Калужской области стало темой заседания регионального оперштаба 14 мая.
Kaluga-poisk.ru 07:56
Общество
Куйвашев заявил о готовности области к снятию ограничений
Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев заявил, что Свердловская область соответствует условиям для первого этапа снятия ограничений по коронавирусу.
Политсовет 08:25
Общество
«Яндекс» завысил реальное число зараженных коронавирусом
Пользователи поисковой системы «Яндекс» утром 15 мая обратили внимание на рекордное число выявленных зараженных коронавирусом за сутки.
Live24 04:16
Общество
Роскачество обнаружило пельмени с кишечной палочкой и сальмонеллой
Выяснилось, что во всех образцах содержалась кишечная палочка, а в пельменях одной из торговых марок обнаружились еще и палочки сальмонеллы.
Вести.Ru 07:10
Общество
Собянин рассказал о сроках действия ограничений в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ограничения, введенные в связи с угрозой распространения коронавируса, будут действовать в столице еще минимум 1-2 недели.
Москва 24 вчера в 14:21
Шоу-бизнес
Дмитрий Тарасов рассказал, почему они с Ольгой Бузовой не завели детей
Начитавшись откровений о совместной жизни экс-супруги Ольги Бузовой, полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов решил поделиться с журналистами собственной версией событий.
Live24 вчера в 09:59
Общество
Доктор Мясников объяснил всю пользу перчаток в период эпидемии
Доктор Мясников объяснил реальное предназначение перчаток в период эпидемии.
Российская газета вчера в 23:59
Общество
Попова заявила о стабилизации ситуации с коронавирусом в России
Глава Роспотребнадзора Анна Попова в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным заявила, что ситуация с распространением коронавируса в стране, «видимо, стабилизируется».
RT на русском 08:13
Политика
Полпред поставил точку в споре об объединении Тюменской области
Вопрос о возможности объединения юга Тюменской области, ХМАО и ЯНАО не обсуждался ни на одном из уровней власти.
URA.Ru 06:44
Фигурное катание
Фигуристки Загитова и Медведева вошли в состав сборной России
Российская газета 06:30
Политика
Шойгу объявил о завершении строительства 16 медцентров по коронавирусу
RT на русском 07:27
Здоровье
В Бурятии женщину повторно госпитализировали с коронавирусом
В Бурятии медики зафиксировали первый случай повторной госпитализации с коронавирусной инфекцией одного и того же человека.
RT на русском 02:37
Автоспорт
Формула 1 и Сильверстоун смогли договориться о двух гонках
Формуле 1 удалось договориться с владельцами автодрома в Сильверстоуне о проведении двух гонок, которые должны пройти при пустых трибунах.
F1news.ru 09:25
Футбол
Гендиректор «Зенита» сообщил, что Кокорин доиграет сезон в «Сочи»
В нынешнем сезоне, который был приостановлен из-за пандемии коронавируса, Кокорин провёл четыре матча за «Сочи», забил три гола и сделал одну результативную передачу.
Metaratings 08:03
Футбол
Слуцкий выступил против возобновления сезона в РПЛ
Москва, 14 мая 2020, 14:21 — REGNUM Против возобновления сезона в Российской премьер-лиге (РПЛ) выступил главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий.
REGNUM вчера в 07:21