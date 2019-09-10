Футбол

ЧемпионатЧемпионатДюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Президент Российского футбольного союза Александр Дюков поделился мнением об игре сборной России в домашнем отборочном матче Евро-2020 с командой Казахстана. Встреча завершилась победой россиян — 1:0.
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