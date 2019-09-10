Футбол
REGNUMДюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
|55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
|57′
|61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
|63′
|77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
|89′
|90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Россия
Расстановка 4‑3‑3
1
Гилерме
2
Фернандес
5
Семенов
14
Джикия
18
Жирков
11
Зобнин
20
Ионов
7
Оздоев
17
Головин
22
Дзюба
13
Кудряшов
12
Непогодов
3
Ерланов
2
Малый
15
Марочкин
21
Бейсебеков
14
Перцух
6
Абикен
18
Шомко
7
Мужиков
17
Аймбетов
9
Исламхан
Казахстан
Расстановка 3‑4‑3
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года. Об этом 10 сентября сообщает «Чемпионат».
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика
Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL
Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика
США ввели санкции против двух сотрудников СК России
США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Политика
В Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США
В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником.
Известия 05:45
Происшествия
Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»
РИА Новости вчера в 06:48
Политика
Президент Путин назначил нового прокурора Москвы
Экономика сегодня 09:26
Экономика
Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером
Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Футбол
«Спартак» примет участие в международном турнире в США
Газета.Ru 10:51
Футбол
ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса
ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды.
Sport24.ru 02:23
Политика
Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину
Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Политика
Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Шоу-бизнес
Дима Билан извинился за выступление в пьяном виде
RuNews24.ru 08:10
Происшествия
В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери
Российская газета 06:34
Экономика
Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили
Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Экономика
В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты
Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Происшествия
Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины
В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Шоу-бизнес
Ольга Бузова пригрозила уйти из Дома 2
Paparazzi.ru 03:23
Финансы
У России не осталось чистого госдолга
Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия
Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео
Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.
Политика Сегодня 10:56
Происшествия
Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей
РИА Новости вчера в 23:10
Авто
BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe
Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Политика
Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже
В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Здоровье
Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи
Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец 06:10
Кино
Марго Робби экранизирует «Танкистку»
Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia 03:40
Финансы
Золото может подорожать до рекорда в ближайшие два года, считают аналитики Citigroup
Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году на уровне $1921,17 на тройскую унцию.
Финмаркет 10:42
Политика
Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма
Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество
Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных
Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия
Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск
Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32