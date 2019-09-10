Футбол

REGNUMREGNUMДюков: сборная России поступательно движется к Евро-2020

Россия — Казахстан
1 – 0
Матч завершён
Квалификация Евро-2020, Групповой этап, вчера
Калининград, Стадион «Калининград»
Денис Черышев
Федор Кудряшов
55′
Антон Миранчук
Алексей Ионов
57′
61′
Георгий Жуков
Исламхан Бауыржан
Ильзат Ахметов
Роман Зобнин
63′
77′
Максим Федин
Серикжан Мужиков
Марио Фернандес
89′
90′
Алексей Щеткин
Абат Аимбетов
Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что сборная России поступательно движется к чемпионату Европы 2020 года. Об этом 10 сентября сообщает «Чемпионат».
Читать в источнике
Комментировать3

Подробнее о событии

Дюков прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

Чемпионат04:39

«Я против, чтобы Черчесов работал в сборной и клубе». Президент РФС Дюков ответил на главные вопросы

Sport24.ru05:35

Александр Дюков о победе над Казахстаном: «Поступательно двигаемся на Евро-2020»

Спорт-Экспресс04:35

Президент РФС прокомментировал победу сборной России над Казахстаном

Sport.ru05:29

Александр Дюков: Работа Черчесова в клубе невыгодна сборной

Советский спорт06:30

Дюков удовлетворен результатами сборной России по футболу в матчах отбора Евро-2020

ТАСС05:11

Глава РФС: не могу сказать, что очарован игрой сборной России с Казахстаном

РИА Новости04:44
Показать все источники
Автоматически обработаны 6992 источника, обновлено в 11:07, Вашингтон
Политика

Суд ЕС ограничил права «Газпрома» по газопроводу OPAL

Отмечается, что суд ЕС отменил решение Еврокомиссии, дающее российскому концерну «Газпром» право использовать газопровод OPAL на 100%.
REGNUM 05:36
Политика

США ввели санкции против двух сотрудников СК России

США вводят санкции в отношении двух руководящих сотрудников Следственного комитета России в Сургуте.
RT на русском 10:49
Политика

В Управделами президента отреагировали на публикации о шпионе США

В Управлении делами президента России заявили, что названный американскими СМИ «информатором США» Олег Смоленков не является их сотрудником.
Известия 05:45
Происшествия

Рогозин прокомментировал задержания на объекте «Роскосмоса»

РИА Новости вчера в 06:48
Политика

Президент Путин назначил нового прокурора Москвы

Экономика сегодня 09:26
Экономика

Производство марихуаны сделало экс-главу НТВ Йордана миллиардером

Состояние владельца «Ренессанс Страхования», экс-гендиректора телеканала НТВ Бориса Йордана, достигло $1,2 млрд, пишет Forbes со ссылкой на собственные подсчеты.
РБК 09:14
Футбол

«Спартак» примет участие в международном турнире в США

Газета.Ru 10:51
Футбол

ЦСКА решил выкупить Лукаса Сантоса

ЦСКА принял решение о выкупе полузащитника Лукаса Сантоса, который на данный момент находится у армейцев на правах аренды.
Sport24.ru 02:23
Происшествия

Совершивший попытку самосожжения в Ижевске ученый умер в больнице

РБК 09:53
Политика

Сенцов рассказал о планах после возвращения на Украину

Украинский режиссер Олег Сенцов, вернувшийся в Киев в рамках обмена заключенными между Россией и Украиной, провел пресс-конференцию.
Коммерсантъ 07:38
Политика

Песков объяснил, почему Путин не встречал выданных Украиной пленных

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков объяснил, почему Владимир Путин не приехал встречать выданных Украиной пленных.
Ведомости вчера в 06:49
Авто

Японский бренд Toyota объявил о распродажах в дилерских центрах России

Car.ru 07:05
Шоу-бизнес

Дима Билан извинился за выступление в пьяном виде

RuNews24.ru 08:10
Происшествия

В Оренбуржье нашли мертвой женщину, подозреваемую в убийстве дочери

Российская газета 06:34
Экономика

Минпромторг предложил повысить утилизационный сбор на автомобили

Министерство промышленности и торговли направило в правительство России предложение о повышении ставки утилизационного сбора на автомобили с 1 января.
RT на русском 02:24
Экономика

В России предложили установить единую минимальную цену на сигареты

Депутаты Госдумы предложили ввести минимальную цену на табачные изделия в России.
Известия 08 сентября в 23:52
Происшествия

Канадский подросток помог найти тело пропавшей 27 лет назад женщины

В Канаде подросток обнаружил тело женщины, которая пропала в 1992 году, сообщает CBS News.
МИР 24 05:45
Шоу-бизнес

Ольга Бузова пригрозила уйти из Дома 2

Paparazzi.ru 03:23
Финансы

У России не осталось чистого госдолга

Государственный долг России стал отрицательным впервые с 2014 года. Об этом сообщает принадлежащее Григорию Березкину издание РБК.
Газета.Ru 03:27
Происшествия

Спящий за рулем на трассе в США водитель Tesla попал на видео

Водитель Твит Рэндалл спал за рулем электрокара Tesla, когда машина ехала по платной трассе в Массачусетсе.
Политика Сегодня 10:56
Происшествия

Источник рассказал, почему жительница Камчатки утопила своих детей

РИА Новости вчера в 23:10
Авто

BMW представил новый концепт-кар BMW 4-Series Coupe

Баварский автопроизводитель BMW представил на автосалоне во Франкфурте новый концепт-кар BMW Concept 4-Series Coupe.
Автоновости дня 03:51
Политика

Прокуратура Болгарии обвинила главу «Русофилов» в шпионаже

В прокуратуре Болгарии считают, что председатель Национального движения "Русофилов" Николай Малинов занимался шпионажем, передает ТАСС.
Вести.Ru 08:55
Здоровье

Минздрав предложил штрафовать врачей за низкое качество медпомощи

Штрафовать чиновников и больничное начальство за низкое качество медицинской помощи намерен Минздрав.
Московский Комсомолец 06:10
Кино

Марго Робби экранизирует «Танкистку»

Комикс об отчаянной охотнице за головами, живущей в танке и объявленной вне закона, увидел свет в 1988 году, а в 1995-м был впервые экранизирован.
ИА InterMedia 03:40
Финансы

Золото может подорожать до рекорда в ближайшие два года, считают аналитики Citigroup

Предыдущий рекорд был установлен в 2011 году на уровне $1921,17 на тройскую унцию.
Финмаркет 10:42
Гаджеты

YouTube-блогер воспроизвел музыку через робот-пылесос

iReactor 10:41
Политика

Путин предложил три кандидатуры на пост главы Крыма

Президент Владимир Путин внес на рассмотрение Госсовета Крыма три кандидатуры на пост главы республики.
РБК 05:50
Общество

Госдума одобрила проект о штрафах за нарушения хранения личных данных

Госдума приняла в первом чтении законопроект о штрафах за нарушения операторами требований хранения персональных данных в России.
RT на русском 08:00
Происшествия

Экс-владельцев Промсвязьбанка объявили в международный розыск

Экс-владельцы Промсвязьбанка Алексей и Дмитрий Ананьевы, обвиняемые в растрате, объявлены в международный розыск.
Известия 10:32
Как работают Яндекс.Новости?
Чемпионат Европы по футболу — 2020Больше новостей по теме
Главное