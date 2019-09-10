Футбол

РИА НовостиРИА НовостиДюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

Президент Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков заявил, что является скорее противником идеи совмещения работы главного тренера в сборной России и клубе. Главным тренером сборной России является Станислав Черчесов, который в настоящее время работает только с национальной командой.
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Дюков высказался против совмещения работы тренера в сборной и клубе

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