РПЛ
RT на русскомДюков заявил, что к работе Егорова есть вопросы
Глава Российского футбольного союза (РФС) Александр Дюков оценил качество работы главы департамента судейства и инспектирования — Александра Егорова.
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Происшествия
Опубликовано видео после перестрелки полицейских в московском метро
Подозреваемый открыл огонь из пистолета, прямо в метро, на станции «Рязанский проспект» и убил одного полицейского и ранил другого, сообщил источник Интерфакса.
Эхо Москвы вчера в 18:06
Политика
Грызлов заявил о срыве Киевом договоренностей «нормандской четверки»
Киев на заседании контактной группы по урегулированию на востоке Украины сорвал выполнение договоренностей советников глав стран «нормандской четверки».
Известия вчера в 11:56
Авто
Назван топ-10 самых невостребованных автомобилей на российском рынке
Аналитики крупного российского автомобильного онлайн-агрегатора Autospot.ru назвали десятку самых невостребованных автомобилей у покупателей в России, которых приобретают через Интернет.
Народные новости 09:23
Политика
Россия и Украина обсудят транзит газа в Брюсселе
Трехсторонние переговоры о поставках газа между Россией и Украиной, которые пройдут в Брюсселе в четверг, 19 сентября, при участии представителей Еврокомиссии, — уже второй раунд переговоров накануне завершения десятилетнего транзитного договора «Нафтогаза» и «Газпрома», который истекает 31 декабря.
РБК 02:00
Политика
Кремль отреагировал на акцию в поддержку актера Устинова в Москве
Администрация президента России не может быть адресатом акции в поддержку осужденного актера Павла Устинова, считает Песков.
Московский Комсомолец вчера в 07:16
Шоу-бизнес
Барановскую застали за поцелуями с солистом «Иванушек»
Телеведущая Юлия Барановская и солист группы "Иванушки" Кирилл Туриченко перестали скрывать чувства друг к другу, пишет Super.
Московский Комсомолец 04:41
Экономика
В 2020 году изменится размер материнского капитала
С 1 января 2020 года изменится размер материнского капитала: его проиндексируют на 3,8%.Таким образом, после индексации его размер составит 466 тысяч 617 рублей.
Kurgan.ru 06:56
Шоу-бизнес
Лариса Гузеева заявила, что фригидна
Подробностями своей интимной жизни 60-летняя Гузеева поделилась в эфире во время общения с гостем, сообщает StarHit.
Wday.ru 05:57
Политика
НАТО опубликовало статью о существовании «моря Азимова»
НАТО опубликовало статью о проблемах морской безопасности и упомянуло в ней несуществующее «море Азимова».
РБК вчера в 20:44
Путешествия
Отели Антальи проверят на безопасность
В целях снижения числа несчастных случаев с туристами власти Антальи обязали районных губернаторов создать инспекционные комиссии, которые будут проверять отели на безопасность.
Travel Russian News 09:54
Транспорт
Третью взлетно-посадочную полосу открыли в аэропорту Шереметьево
В московском аэропорту Шереметьево в четверг, 19 сентября, открылась третья взлетно-посадочная полоса.
Известия 10:18
Политика
Фракция «Единой России» сможет сохраниться в Мосгордуме
По регламенту Мосгордумы самовыдвиженцы не могли формировать собственных фракций.
REGNUM 07:59
Происшествия
В Нижневартовске задержали трех человек по подозрению в связях с ИГ
В Нижневартовске задержали троих человек, которые подозреваются в связях с запрещенной в России террористической организацией «Исламское государство» (ИГ).
РБК 07:15
Политика
Премьер Канады извинился за свою фотографию 18-летней давности
Премьер-министр Канады Джастин Трюдо извинился в среду за то, что в 2001 году сфотографировался с черным гримом на лице, сообщает Reuters.
РБК вчера в 22:26
Политика
Путин повысил зарплаты сотрудникам МИД и госслужащим
Президент РФ Владимир Путин подписал указ о повышении с 1 октября текущего года окладов дипломатических работников, гражданских госслужащих, работников юстиции, соответствущий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
РИА Новости 10:16
Здоровье
Онкологи перечислили 6 признаков прогрессирующего рака яичек
Британские врачи-онкологи назвали шесть основных признаков прогрессирующего рака яичек.
Дни24 16 сентября в 11:55
Гаджеты
Продано более 17 млн Huawei P30 и 16 млн Huawei Mate 20
В ходе сегодняшней пресс-конференции было объявлено о последних достижениях линеек смартфонов Huawei Mate 20 и Huawei P30.
iXBT.com 09:13
Политика
Посол Украины в Сербии призвал развалить Россию
Украинский посол в Сербии Александр Александрович призвал международное сообщество сделать своей целью распад России.
Газета.Ru 08:47
Авто
Продажи Lada Largus приостановлены из-за дефекта
«АвтоВАЗ» обнаружил вероятную проблему в топливной системе в почти тысяче экземпляров Lada Largus, которые были произведены в период со 2 по 13 сентября.
Motor 03:16
Футбол
Теннисист Даниил Медведев признался, что начал болеть за «Зенит»
Медведев с отцом раньше поддерживали ФК «Ростов», но недавно теннисист побывал на «Газпром Арене» и получил в подарок майку «Зенита» с его фамилией и номером.
Петербургский дневник 08:28
Общество
«Диссернет» нашел плагиат в диссертациях 64 ректоров
У 64 руководителей высших учебных заведений нашли плагиат в собственных диссертациях, у 31 ректора в работах содержатся некорректные научные статьи.
Коммерсантъ 07:52
Спорт
Российские гимнастки выиграли командный турнир на чемпионате мира
Сборная России по художественной гимнастике одержала победу в командном турнире на чемпионате мира в Баку.
Вечерняя Москва 09:36
Авто
Skoda показала рестайлинговый Skoda Rapid на фото
Как и в большинстве новых моделей, на крышке багажника появится крупная надпись «Skoda». В техническом плане автомобиль не изменится.
SpeedMe 17 сентября в 12:10
Наука
В организме немецких детей обнаружили одиннадцать видов микропластика
Специалисты из Института имени Роберта Коха и Немецкого агентства по вопросам окружающей среды провели масштабное исследование с целью выяснения уровня микропластика в организме детей Германии.
Naked Science 17 сентября в 11:59
Кино
После болезни умер актер Сергей Афанасьев
Вести.Ru 10:03
Общество
«Очень эмоционально и жестко»: Лукашенко устроил разнос
Стало известно о личном вмешательстве президента Белоруссии Александра Лукашенко в скандал с увольнением преподавательницы одной из школ Гомеля.
Дни.ру 06:28