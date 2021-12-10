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Новак считает, что сделка ОПЕК+ позволила вернуть инвестиции и доверие к нефтяной отрасли

МОСКВА (Рейтер) -Нефтяная "дочка" Газпрома компания Газпромнефть готова нарастить добычу в 2022 году на 10%, несмотря на снижение инвестиций, сказал в интервью телеканалу Россия 24 глава Газпромнефти Александр Дюков.
Finam.Ru
Соглашение ОПЕК+, в рамках которого уже пять лет регулируются объемы добычи нефти, позволило вернуть инвестиции в нефтяную отрасль, а также доверие к ней.
ТАСС
Сейчас альянс ежемесячно наращивает добычу на 400 тысяч баррелей в сутки, рассчитывая к концу сентября 2022 года постепенно выйти из своих обязательств по ограничению производства.
ПРАЙМ
ОПЕК+ в мае прошлого года сократил добычу на 9,7 миллиона баррелей в сутки из-за падения спроса на нефть, вызванного пандемией коронавируса.
ПРАЙМ

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