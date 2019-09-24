Напомним, что в прошлом году тульский «Арсенал» впервые в своей истории дошел до полуфинала Кубка России.

Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Факелом»

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