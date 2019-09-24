Напомним, что в прошлом году тульский «Арсенал» впервые в своей истории дошел до полуфинала Кубка России.

Дюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Факелом»

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Политика Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.

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Политика Зеленский пожаловался Трампу на Францию и ФРГ Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался Дональду Трампу во время своего телефонного звонка на Германию и Францию.

Транспорт МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.

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Здоровье Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян Ранее Скворцова рассказала, что за семь месяцев 2019 года продолжительность жизни российских женщин увеличилась до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5. По словам министра, темпы роста продолжительности жизни в России превышают показатели других стран, передает «Парламентская газета».

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Политика Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.

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Происшествия Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.

Происшествия В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым 24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.

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Хоккей Панарин оформил дубль за «Рейнджерс», Бучневич отдал передачу Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.

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