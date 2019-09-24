Футбол
Молодой коммунарДюмин поздравил тульский «Арсенал» с победой над «Факелом»
Напомним, что в прошлом году тульский «Арсенал» впервые в своей истории дошел до полуфинала Кубка России.
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«Факел» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года
LiveSport.ru24 сентября в 01:04
Петр Портянский о победе тульского «Арсенала» над «Факелом»: победили «на классе» полурезервным составом
Тульские новостивчера в 16:00
Чуть-чуть не дотерпели: воронежский «Факел» проиграл тульскому «Арсеналу» и вылетел из Кубка
КП - Воронежвчера в 14:12
Автоматически обработано 7009 источников, обновлено в 00:08, Вашингтон
Политика
Ангела Меркель раскритиковала выступление Греты Тунберг
В выступлении 16-летней шведской экоактивистки Греты Тунберг в ООН не было сказано о широких возможностях современных технологий в сфере защиты климата, заявила канцлер Германии Ангела Меркель.
Взгляд.ру вчера в 06:31
Происшествия
Генерала МВД Мельникова заподозрили в вымогательстве 100 млн рублей
Известия вчера в 08:44
Политика
В Госдепе прокомментировали невыдачу виз членам российской делегации
В Госдепартаменте США прокомментировали ситуацию с невыдачей американской визы членам российской делегации, включая главу комитета Совета Федерации по международным делам Константина Косачева, которые планировали принять участие в работе 74-й сессии Генассамблеи ООН.
Московский Комсомолец 24 сентября в 17:28
Политика
Зеленский пожаловался Трампу на Францию и ФРГ
Украинский президент Владимир Зеленский пожаловался Дональду Трампу во время своего телефонного звонка на Германию и Францию.
Новостной фронт вчера в 11:47
Транспорт
МВД поддержало снижение допустимого порога превышения скорости
Замглавы ГИБДД Владимир Кузин рассказал, что МВД поддержало снижение ненаказуемого порога превышения скорости, передает RT.
Газета.Ru вчера в 03:03
Политика
Зеленский рассказал о разговоре с Лавровым
Украинский президент Владимир Зеленский поведал, о чем он разговаривал с российским министром иностранных дел Сергеем Лавровым в Нью-Йорке.
Газета.Ru вчера в 23:29
Здоровье
Скворцова рассказала об увеличении продолжительности жизни россиян
Ранее Скворцова рассказала, что за семь месяцев 2019 года продолжительность жизни российских женщин увеличилась до 78,5 лет, а мужчин — до 68,5. По словам министра, темпы роста продолжительности жизни в России превышают показатели других стран, передает «Парламентская газета».
ФАН 24 сентября в 03:40
Футбол
Олег Кононов: «Шюррле приболел, дали ему отдохнуть»
Главный тренер «Спартака» Олег Кононов оценил игру форварда Эсекиэля Понсе в матче с КАМАЗом (2:1) в 1/16 финала Олимп Кубка России.
Sports.ru вчера в 15:00
Политика
Супруга Зеленского посетила обед первых леди в жилетке на голое тело
Супруга президента Украины Елена Зеленская опубликовала в своем Instagram фотографию с ежегодного обеда первых леди Fashion 4 Development в Нью-Йорке, на который она пришла в брючном костюме с жилеткой на голое тело.
Известия вчера в 18:24
Происшествия
В Оренбурге арестовали священника из-за жалоб его приемных детей
Известия вчера в 15:54
Футбол
Капитан сборной Никарагуа заявил, что его голос за Месси сфальсифицирован
Капитан сборной Никарагуа Хуан Баррера заявил, что не голосовал за нападающего «Барселоны» Лионеля Месси при выборе лучшего игрока мира по версии ФИФА.
Спорт-Экспресс вчера в 19:13
Происшествия
Из-за жесткой посадки Boeing в Барнауле пострадали 49 человек
В результате жесткой посадки Boeing 767-300 в аэропорту Барнаула, по последним данным, пострадали 49 человек.
РИА Новости вчера в 22:57
Транспорт
Правительство РФ раскритиковало Забайкалье за медленный ремонт дорог
Чита.Ру вчера в 20:45
Происшествия
В Тюменской области похищенный няней младенец найден мертвым
24-летнюю девушку, которая присматривала за малышом, нашли в лесу в трех километрах от частного дома на улице Северной, в котором жила семья ребенка.
Российская газета вчера в 07:57
Происшествия
Появилось видео пьяного дебоша российских боксеров на ЧМ
Telegram-канал Baza опубликовал видео пьяного дебоша, устроенного российскими боксерами в Екатеринбурге во время чемпионата мира.
Lenta.ru вчера в 09:37
Хоккей
Панарин оформил дубль за «Рейнджерс», Бучневич отдал передачу
Get to know the name of Vitali Kravtsov, hockey friends. pic.twitter.com/KUSc3jkxFd — NHL (@NHL) September 25, 2019 Дублем отличился Артемий Панарин, который сначала забил на 31-й минуте с передачи Павла Бучневича, а на последней минуте забросил шайбу в пустые ворота.
Нева Спорт вчера в 02:04
Шоу-бизнес
Дмитрий Шепелев признался, что из-за сына страдает его личная жизнь
Сыну известного телеведущего Дмитрия Шепелева и певицы Жанны Фриске недавно исполнилось шесть лет.
Летидор 24 сентября в 10:24
Экономика
Банки увеличили размер кредитов пенсионерам на 20%
По статистике Объединенного кредитного бюро, по сравнению с 2018 годом средний размер потребкредита больше всего вырос именно в категории граждан старше 60 лет (на 15,4%, до 177,1 тыс. руб.).
РБК 24 сентября в 17:00
Гаджеты
5 октября в России стартуют продажи миниатюрного смартфона Palm
Миниатюрны смартфон Palm выходит на рынок России. Компания TCL Communication объявила о том, что продажи стартуют 5 октября.
АБН 24 сентября в 01:12
Здоровье
В Краснодаре прооперируют девочку из США с родимым пятном на все лицо
Краснодарские врачи предложили операцию американской девочке с родимым пятном (невусом) практически на все лицо.
Ридус 24 сентября в 09:23
Политика
В НАТО отвергли предложение России о моратории на размещение РСМД
Предложение Путина Ранее "Коммерсант" со ссылкой на источник, знакомый с содержанием документа, написала, что Владимир Путин направил 19 сентября генсеку НАТО Йенсу Столтенбергу, главе дипломатии Евросоюза Федерике Могерини, а также главам ряда стран, в том числе членов НАТО, предложение о моратории на размещение в Европе и других регионах ракет средней и меньшей дальности.
РИА Новости вчера в 22:41
Технологии
К 2022 году в России появятся дроны для перевозки больших грузов
По словам Разроева, беспилотник будет пользоваться спросом в нефтегазовой отрасли, где с легкостью сможет заменить вертолеты доставки.
Online47.ru вчера в 01:59
Политика
Захарова прокомментировала обвинения Зеленского в адрес России в ООН
Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала выступление президента Украины Владимира Зеленского в ООН "пропагандистской мишурой".
РИА Новости вчера в 16:30
Кино
Добронравов рассказал о съемках седьмого сезона «Сватов»
Известный российский актер Федор Добронравов, известный по роли Ивана Будько, рассказал о съемках седьмого сезона сериала.
iReactor 24 сентября в 21:15
Происшествия
В приморском зоопарке медведица покалечила дрессировщицу
Несчастный случай произошел в зооэкспозиции городского парка Уссурийска во время кормления медведицы по кличке Манюня.
Российская газета вчера в 05:03
Политика
Лавров назвал неприятным эпизодом отказ Минска разместить военную базу
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что отказ Белоруссии размещать российскую военную базу на своей территории — это неприятный эпизод.
RT на русском вчера в 15:23
Футбол
Ибрагимович забил с отрицательного угла
Шведский нападающий «Лос-Анджелес Гэлакси» Златан Ибрагимович забил с отрицательного угла на тренировке команды.
Lenta.ru вчера в 08:33
Происшествия
Рыбаков с горящей плавбазы доставили на Шикотан
Более 360 человек экипажа плавбазы "Петр Житников" доставили на курильский остров Шикотан.
Российская газета 24 сентября в 21:20
Шоу-бизнес
Лолита Милявская удивила поклонников стройной фигурой в нижнем белье
На своей странице в Instagram 55-летняя Лолита Милявская опубликовала видео, на котором она позирует в худи неонового зеленого цвета с нарисованным телом стройной женщины в нижнем белье.
RuNews24.ru вчера в 05:44
Общество
Приставам хотят разрешить взламывать двери квартир
Судебных приставов предложили наделить правом выламывать двери квартир и домов. Об этом сообщает РИА "Новости".
Газета.Ru вчера в 07:51