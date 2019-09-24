Футбол
Центр 71Тульский «Арсенал» поборется за победу в матче с «Факелом»
25 сентября тульские канониры проведут выездной матч в Воронеже. Оружейники встретятся с воронежской командой «Факел» в 1/16 финала ОЛИМП Кубка России. Игра начнется в 19:00 на «Центральном стадионе профсоюзов».
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«Факел» — «Арсенал» Тула. Прогноз (к. 1.90) и ставки на матч Кубка России 25 сентября 2019 года
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