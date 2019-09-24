Футбол

Центр 71Центр 71Тульский «Арсенал» поборется за победу в матче с «Факелом»

25 сентября тульские канониры проведут выездной матч в Воронеже. Оружейники встретятся с воронежской командой «Факел» в 1/16 финала ОЛИМП Кубка России. Игра начнется в 19:00 на «Центральном стадионе профсоюзов».
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Воронежский «Факел» оштрафуют после проигранного матча с «Арсеналом»

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Китайская корпорация Xiaomi представила концепт смартфона, экран которого занимает практически всю площадь гаджета.
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24 сентября президент США Дональд Трамп на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке заявил, что Вашингтон не будет оказывать Киеву финансовую поддержку до тех пор, пока ЕС не увеличит объемы финансовой помощи.
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Сборная России по волейболу покинула чемпионат Европы

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Forbes назвал крупнейшие по выручке в России иностранные компании

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МЧС ликвидирует почти 600 своих учреждений

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