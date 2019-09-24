25 сентября тульские канониры проведут выездной матч в Воронеже. Оружейники встретятся с воронежской командой «Факел» в 1/16 финала ОЛИМП Кубка России. Игра начнется в 19:00 на «Центральном стадионе профсоюзов».

Тульский «Арсенал» поборется за победу в матче с «Факелом»

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