РПЛ
Матч ТВДюпин стал лучшим игроком «Рубина» в августе
Болельщики казанского «Рубина» выбрали лучшего футболиста команды в августе. По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин. В августе Дюпин провел 5 матчей в РПЛ и пропустил 7 мячей, одержав с командой одну победу.
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Путин одобрил идею ипотеки для молодых семей в ДФО под 2% годовых
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Газета.Ru 03:51
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Газета.Ru 02:28
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Минздрав выступил против дистанционной продажи алкоголя
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Российская газета 03:10
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Газета.Ru 00:27
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