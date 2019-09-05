Болельщики казанского «Рубина» выбрали лучшего футболиста команды в августе. По итогам голосования лучшим игроком команды в последнем месяце лета стал голкипер Юрий Дюпин. В августе Дюпин провел 5 матчей в РПЛ и пропустил 7 мячей, одержав с командой одну победу.

Дюпин стал лучшим игроком «Рубина» в августе

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