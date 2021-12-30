РИА НовостиДюжаррик: ООН не получила уведомление, что россиянин объявлен персоной нон грата в КосовоСтатус "персона нон грата" неприменим к сотрудникам ООН, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.РИА НовостиМинистр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала в пятницу, 31 декабря, объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан персоной нон грата.News.ruВ посольстве выразили надежду, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК».ДождьДанное сообщение создано/распространено иностранным СМИ, выполняющим функции иностранного агентаИностранный агентВ октябре косовский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине.РИА НовостиЧитать далееСвернутьSmotrim.ruSmotrim.ruТелеканал 360°Life.ruПолитика СегодняТК ЗвездаРидусРусская ПланетаПолитическая ЭкспертизаRT на русскомМолваИзвестияГазета.RuПрофильНТВИнфоросРБКЦарьградНовая газетаКомсомольская правдаРЕН ТВПодробнее о событииМиссия ООН в Косове не получала уведомления об объявлении ее сотрудника персоной нон гратаТАСС18:37ООН: миссия принимает меры по защите дипломата из России, объявленного персоной нон-гратаГазета.Ru18:49ООН: статус персона нон грата не распространяется на сотрудников организацииРБК18:46Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон гратаВзгляд.ру18:29Дюжаррик: ООН не получала уведомления об объявлении россиянина персоной нон грата в КосовоLenta.ru18:24Дюжаррик: ООН не получила уведомление, что россиянин объявлен персоной нон грата в КосовоРИА Новости18:14Миссия ООН в Косове не получала официального уведомления об объявлении российского сотрудника персоной нон гратаЭхо Москвы19:04Показать ещёОценить438Поделиться