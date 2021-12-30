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Дюжаррик: ООН не получила уведомление, что россиянин объявлен персоной нон грата в Косово

Статус "персона нон грата" неприменим к сотрудникам ООН, говорится в заявлении официального представителя генсека ООН Стефана Дюжаррика.
РИА Новости
Министр иностранных дел самопровозглашённой Республики Косово Доника Гервала в пятницу, 31 декабря, объявила, что российский член миссии ООН по делам временной администрации в регионе был признан
 персоной нон грата.
News.ru
В посольстве выразили надежду, что «косовоалбанской выходке будет дана жесткая и недвусмысленная отповедь по линии МООНК».
Дождь
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В октябре косовский МИД объявил персонами нон грата двух дипломатов в канцелярии посольства России в Сербии, которые постоянно работают в Приштине.
РИА Новости

Подробнее о событии

Миссия ООН в Косове не получала уведомления об объявлении ее сотрудника персоной нон грата
ТАСС18:37
ООН: миссия принимает меры по защите дипломата из России, объявленного персоной нон-грата
Газета.Ru18:49
ООН: статус персона нон грата не распространяется на сотрудников организации
РБК18:46
Косово отказали в праве объявлять россиянина из ООН персоной нон грата
Взгляд.ру18:29
Дюжаррик: ООН не получала уведомления об объявлении россиянина персоной нон грата в Косово
Lenta.ru18:24
Дюжаррик: ООН не получила уведомление, что россиянин объявлен персоной нон грата в Косово
РИА Новости18:14
Миссия ООН в Косове не получала официального уведомления об объявлении российского сотрудника персоной нон грата
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