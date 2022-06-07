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Дюжаррик: ООН не располагает подтверждениями обвинений Украины против России в краже зерна

ООН не располагает подтверждениями заявлений Украины о якобы краже зерна Россией, сообщил представитель генсека организации Стефан Дюжаррик.
РИА Новости
Дюжаррик подчеркнул, что ООН выступает за свободную торговлю продовольствием по Черному морю, чтобы обеспечить потребности людей по всему миру.
РБК
Глава государства призвал Киев разминировать порты для безопасного прохода судов.
РИА Новости
В пятницу президент России Владимир Путин заявил, что проблем с вывозом зерна с Украины не существует и Россия не препятствует этому.
Взгляд.ру

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В ООН не подтвердили обвинения в адрес России в краже украинского зерна
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