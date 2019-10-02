Футбол
Спорт-ЭкспрессДзагоев намерен завершить карьеру в «Алании»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, в каком клубе готов завершить карьеру. 29-летний хавбек с 2008 года выступает за армейцев, в последние сезоны часто испытывая проблемы из-за травм.
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Происшествия
В Балашихе задержали подозреваемого в убийстве школьницы подростка
В Балашихе задержали 15-летнего подростка, который убил свою ровесницу из параллельного класса.
РБК 05:05
Экономика
Китайский фонд может купить компанию «Интурист»
Китайский инвестиционный фонд Fosun рассматривает покупку компании «Интурист».
Известия вчера в 17:01
Политика
ФБР завлекает русских шпионов через фейсбук
Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) с помощью рекламы в социальной сети фейсбук, которая могла быт размещена с целью "вербовки российских шпионов".
Газета.Ru вчера в 15:46
Спорт
МОК разрешил двум российским спортсменкам выступать за сборные других стран на ОИ-2020
Международный олимпийский комитет (МОК) одобрил смену спортивного гражданства двумя российскими спортсменками, которые смогут выступить за другие страны на предстоящих Играх 2020 года.
RT на русском вчера в 13:23
Происшествия
МС-21 экстренно сел в Жуковском
Российский новейший самолет МС-21-300 совершил экстренную посадку в Жуковском после того, как на борту возникла неисправность в ходе испытательного полета.
BFM.ru 04:49
Шоу-бизнес
Принц Гарри подал в суд на опубликовавшую письмо Меган Маркл газету
Ранее таблоид опубликовал частное письмо герцогини Сассекской, чем, по словам ее супруга, нарушил неприкосновенность личной жизни.
Российская газета 01 октября в 23:32
Общество
Елена Малышева предложила увеличить пенсионный возраст
Ведущая программы «Жизнь здорово» на Первом канале, доктор медицинских наук Елена Малышева объяснила свое желание увеличить пенсионный возраст для женщин до 67 лет.
Телеканал 360° 04:21
Недвижимость
Минвостокразвития поделилось схемой получения ипотеки под 2%
Министерство по развитию Дальнего Востока подготовила программу получения льготной ипотеки под 2% для молодых семей.
Деловое.ТВ 04:33
Экономика
Восемь зарубежных банков подключились к российскому аналогу SWIFT
Восемь иностранных банков подключились к системе передачи финансовых сообщений (СПФС), российскому аналогу SWIFT.
Коммерсантъ вчера в 05:41
Шоу-бизнес
Заворотнюк после лечения появится на ТВ
Газета.Ru вчера в 03:00
Политика
Главы ДНР и ЛНР высказались о подписании «формулы Штайнмайера»
Киев, подписав "формулу Штайнмайера", признает право Донбасса на самостоятельное определение своей судьбы, говорится в совместном заявлении глав ДНР и ЛНР Дениса Пушилина и Леонида Пасечника.
Народные новости вчера в 03:07
Футбол
Тедеско подпишет со «Спартаком» контракт на два с половиной года
34-летний итальянец с немецким паспортом подпишет договор сроком на два с половиной года.
Вести.Ru 01 октября в 13:00
Здоровье
Семь регионов сорвали закупку жизненно важного препарата от склероза
В 2019 году у больных первично-прогрессирующей формой рассеянного склероза возникли сложности с получением препарата окрелизумаб.
РБК 02:01
Технологии
Дуров разослал инвесторам TON ключи от новой криптовалюты Gram
Команда Павла Дурова уже разослала им письмо, в котором описан процесс получения цифровых средств.
Телеканал 360° 02:15
Происшествия
12-летний мальчик, потерявшийся четыре дня назад в тайге, найден живым
В Туве найден потерявшийся в лесу 12-летний мальчик. Как сообщили в региональном управлении МЧС, подросток находится в тяжелом состоянии.
Вести.Ru 03:11
Политика
Великобритания смягчила санкции против России
Великобритания внесла поправки в санкционный закон против России об экспорте, разрешив поставку необходимых веществ для работы по программе европейско-российской марсианской станции ExoMars-2020.
Lenta.ru 03:54
Происшествия
Подозреваемых в избиении задержанного до смерти полицейских уволили
Общественное мнение вчера в 06:32
Армия и оружие
В Минобороны Украины рассказали об условиях отвода войск в Донбассе
Основным условием для начала разведения войск на участках у линии соприкосновения сторон в Донбассе является соблюдение режима прекращения огня в течение семи дней, заявили 2 октября в пресс-службе министерства обороны Украины.
REGNUM вчера в 11:07
Политика
СФ выявил факты иностранного вмешательства на выборах в Мосгордуму
В Совете Федерации заявили о том, что пик иностранного вмешательства в российские выборы в 2019 году пришелся на избирательную кампанию в Мосгордуму, пишет газета "Известия" со ссылкой на председателя комиссии СФ РФ по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрея Климова.
KM.ru 01:41
Общество
Диетолог назвала самое вредное для человека мясо
Известия вчера в 17:50
Происшествия
Клиенты Сбербанка попали на черный рынок
Утечка затронула владельцев кредитных карт Персональные данные клиентов Сбербанка оказались на черном рынке.
Коммерсантъ вчера в 18:43
Экономика
BCG сообщила о «русском чуде» в сфере карточных платежей
В BCG отмечают, что благодаря «русскому чуду» Россия стала крупнейшим в Европе рынком по объему операций с использованием цифровых кошельков и мировым лидером по числу защищенных токенизированных транзакций.
РБК вчера в 17:01
Происшествия
Пилоту сгоревшего SSJ-100 предъявили обвинение
Сообщается, что командиру экипажа самолета Денису Евдокимову предъявили обвинение по делу о катастрофе в столичном аэропорту "Шереметьево".
The Moscow Post вчера в 10:55
Культура
Кудрявцева высказалась о поражении на ТЭФИ-2019 от Ивлеевой
Телеведущая Лера Кудрявцева отреагировала на то, что Анастасия Ивлеева обошла ее на ТЭФИ сразу в двух номинациях – "Развлекательное ток-шоу прайм-тайма" и "Ведущий ток-шоу прайм-тайма".
Газета.Ru 04:57
Армия и оружие
Эрдоган: Турция может начать внезапную операцию в Сирии
Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган предупредил, что Анкара может начать внезапную операцию по созданию зоны безопасности в Сирии к востоку от Евфрата.
Телеканал 360° 01 октября в 13:20
Футбол
Мамаев рассказал жене о жизни в колонии
Российский полузащитник «Ростова» Павел Мамаев рассказал о своей жизни в колонии общего режима.
Lenta.ru 30 сентября в 09:07
Гаджеты
В России представили необычный кнопочный телефон Nokia с WhatsApp
Компания HMD Global запустила официальные продажи в России нового кнопочного телефона Nokia 2720 Flip.
UfacityNews.ru 01:06
Спорт
Шубенков: Будем сидеть на старте, пусть Маклеод бежит один
Нева Спорт 02:48