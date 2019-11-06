Футбол
Sport24.ruДзагоев не выйдет против «Ференцвароша», но может сыграть с «Сочи»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, не игравший с февраля из-за травмы, полетел с командой в Венгрию, но против «Ференцвароша» не выйдет. Его участие вероятно в матче 16-го тура Премьер-лиги с «Сочи» 10 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
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Радикалы пытались сорвать премьеру спектакля «Норма» по одноименному роману Владимира Сорокина в театре на Малой Бронной.
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Певица Ольга Бузова шокировала поклонников новым признанием — она пережила опыт домашнего насилия.
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Напавшие на погранзаставу в Таджикистане боевики были сторонниками ИГ
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Медведев уволил Ведерникова с поста замглавы Росавиации
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Локомотив — Ювентус 1:1 (2-й тайм)
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«Нафтогаз» предъявил «Газпрому» иски на $22 миллиарда
Коболев на своей странице в facebook заявил, что Россия предложила "Нафтогазу" "обнулить" почти $3 миллиарда по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 миллиардов.
Pravda.Ru вчера в 10:18
Происшествия
Разборки за «Кресты» рассмотрят заново
Оправдательный вердикт признали вынесенным с нарушением Верховный суд России (ВС) отменил оправдательный приговор для бывшего заместителя начальника УФСИН Сергея Мойсеенко и предпринимателя Игоря Захарова: летом коллегия присяжных признала их невиновными в убийстве одного из кураторов строительства крупнейшего СИЗО в Европе «Кресты» Николая Чернова.
Коммерсантъ 09:19
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Оксана Самойлова подтвердила свою беременность
На прошлой неделе в СМИ появилась информация, что 31-летняя Оксана Самойлова и 34-летний Джиган станут родителями в четвертый раз.
Wday.ru вчера в 05:18
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Сборная России по хоккею победила на старте молодежной Суперсерии
РЕН ТВ 04 ноября в 22:15
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В Британии произошла химическая утечка: 57 человек пострадали
По меньшей мере 57 человек пострадали в британском графстве Кент из-за утечки химического вещества.
Вести.Ru 13:51
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Катрин Денев перенесла ишемический инсульт
Французская актриса Катрин Денев перенесла ишемический инсульт. Об этом сообщили Agence France Presse ее родственники.
ТАСС 10:40
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Президент России Владимир Путин посетит партийный съезд "Единой России", который пройдёт в Москве во второй половине ноября.
Life.ru 11:20
Шоу-бизнес
Ребенка потеряла Наташа Королева после скандала с фото
Разгорелся скандал, казалось свое мнение о снимках не высказал лишь ленивый, об этом сообщает teleprogramma.pro Снимки вспылили в сети в 2015 году, хейтеры сошлись тогда во мнении, что Королева сама обнародовала фотографии и сделала это на фоне снижающейся популярности.
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Врачи-диетологи рассказали, кому противопоказана хурма
Как заявила изданию "Вечерняя Москва" диетолог и фитотерапевт Анжелика Дюваль, хурма противопоказана больным с камнеобразованием в почках, так как она обладает мочегонным эффектом.
Российская газета 08:28
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Захарова сообщила, что встречу с Deutsche Welle задокументировали
Московский представитель офиса Deutsche Welle встречался с руководителем пресс-центра МИД России, встреча задокументирована.
News.ru 09:55
Армия и оружие
КНДР выступила против учений США и Южной Кореи
Посол по особым поручениям МИД КНДР Квон Чжон Гын назвал новым витком напряженности планы США и Южной Кореи провести совместные учения на Корейском полуострове.
Росбалт 12:20
Авто
Kia представил концепт нового электрокроссовера
Компания KIA представила в Шанхае концепт нового электрического купе-кроссовера Futuron.
Автоновости дня вчера в 01:51
Политика
Демократы назначили дату первых слушаний об импичменте Трампа
Демократы обвиняют Трампа в попытке давления на президента Украины для начала расследования возможных коррупционных связей Хантера Байдена – сына Джо Байдена, бывшего вице-президента и фаворита нынешней предвыборной гонки от демократической партии.
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Армия и оружие
Российский патруль забросали камнями в Сирии
Lenta.ru вчера в 22:43
Политика
Песков прокомментировал слова Путина о бакалавриате и магистратуре
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что высказывание российского лидера Владимира Путина о бакалавриате и магистратуре необходимо рассматривать в контексте дискуссии с конкретным спикером.
Известия 05:45
Политика
В Кремле прокомментировали желание жителей России решительных перемен
Желание перемен в обществе присутствует всегда, заявил 6 ноября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя итоги исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», согласно которому 59% жителей полагают, что стране нужны решительные перемены.
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Шоу-бизнес
Роналду попал в скандал на вручении премий MTV
Metaratings 10:41
Общество
Росстат назвал среднюю зарплату школьного учителя
В июле Росстат сообщил, что зарплаты 20% работников сферы образования оказались ниже 14,7 тыс. рублей в месяц, а 7% получали ниже минимального размера оплаты труда, установленного в объеме 11,28 тыс. рублей.
ТАСС 06:32
Игры
У шпионского боевика IGI Origins появились трейлер и страница в Steam
У IGI Origins появилась страница в Steam, благодаря которой стало ясно, что Toadman Interactive, владеющая правами на серию, взяла на себя роль издателя.
Игромания.ру 13:49