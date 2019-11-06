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Sport24.ruSport24.ruДзагоев не выйдет против «Ференцвароша», но может сыграть с «Сочи»

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев, не игравший с февраля из-за травмы, полетел с командой в Венгрию, но против «Ференцвароша» не выйдет. Его участие вероятно в матче 16-го тура Премьер-лиги с «Сочи» 10 ноября. Об этом на пресс-конференции сообщил главный тренер ЦСКА Виктор Гончаренко.
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Дзагоев не выйдет против «Ференцвароша», но может сыграть с «Сочи»

Sport24.ru11:45

Дзагоев не сыграет с «Ференцварошем», но может выйти на поле в матче против «Сочи»

Sports.ru11:56
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