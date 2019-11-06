Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с командой в Будапешт на матч группового этапа Лиги Европы с "Ференцварошем", сообщается на официальном сайте московского футбольного клуба.

Дзагоев полетел с ЦСКА на матч с «Ференцварошем»

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