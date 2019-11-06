Российский полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с армейцами на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», сообщает пресс-служба московского клуба.

Дзагоев полетел вместе с ЦСКА на матч ЛЕ против «Ференцвароша»

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