Футбол
Спорт день за днемДзагоев полетел вместе с ЦСКА на матч ЛЕ против «Ференцвароша»
Российский полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев отправился вместе с армейцами на гостевой матч 4-го тура группового этапа Лиги Европы против венгерского «Ференцвароша», сообщает пресс-служба московского клуба.
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Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
REGNUM 02:29
Политика
Кремль ответил на данные о запросе общества на перемены
В обществе всегда присутствует желание перемен, и всегда есть сторонники как плавных и гармоничных, так и «скачкообразных» изменений, заявил журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает «РИА Новости».
РБК 05:53
Общество
МВД решило заглушить сотовую связь в тюрьмах
Как пояснил РБК замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Олег Иванов, ГКРЧ рассмотрела несколько технических вариантов блокировки сигналов сотовой связи, но ни один из них не был признан оптимальным.
РБК вчера в 16:00
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Газета.Ru 03:44
Футбол
Матвеев: «Краснодар» ждет тяжелый матч с «Трабзонспором» в Лиге Европы
В четверг "Краснодар" примет "Трабзонспор" в матче четвертого тура группового этапа Лиги Европы, начало - 20:55 мск.
ТАСС Спорт 04:58
Шоу-бизнес
«Год бесконечного счастья»: Нюша поздравила дочь с днем рождения
Певица Нюша поздравила дочь с первым днем рождения, опубликовав на странице в Instagram фото с мужем и малышкой.
Дни24 03:17
Общество
Главный редактор «Дождя» Перепелова покинет свою должность
Главный редактор телеканала "Дождь" Александра Перепелова уйдет с этой должности 31 декабря.
ТАСС 06:13
Происшествия
После унижения второклассницы в школе Новосибирска запретили чаепития
"Буду еще с мамами разговаривать и работать", — пообещала Пермякова, добавив, что ребенка отстранять от общего мероприятия не имели права, но если это подтвердится, то это "вопиющий случай".
Вести.Ru 06:11
Игры
Вышла версия Red Dead Redemption 2 для ПК
ФАН вчера в 15:52
Гаджеты
В России появился сервис аренды iPhone
Официальный продавец техники Apple в России – сеть re:Store – в сотрудничестве с компанией Forward Leasing запустил сервис лизинга iPhone.
Ведомости 01:16
Происшествия
Защита устроившего бойню в Забайкалье заявила о его раскаянии
Шамсутдинов расстрелял сослуживцев в войсковой части в Забайкалье 25 октября. Погибли восемь человек, двое были ранены.
Говорит Москва 05:41
Политика
Медведев уволил куратора мусорной реформы в Минприроды
Премьер Дмитрий Медведев снял с должности заместителя министра природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, свидетельствует распоряжение правительства.
Ведомости 03:25
Политика
Путин назвал число предотвращенных с начала года терактов
Сотрудники ФСБ за девять месяцев этого года предотвратили почти 40 преступлений террористической направленности, заявил президент Владимир Путин на встрече с высшими офицерами и прокурорами по случаю их назначения на должности.
Взгляд.ру 06:19
Культура
Умер актер из сериала «Улицы разбитых фонарей» Виталий Жигалин
Виталий Жигалин снимался в телесериалах "Улицы разбитых фонарей", "Морские дьяволы", "Ментовские войны", "Тайны следствия".
РИА Новости 04:04
Общество
Умер критик и литературовед Лев Аннинский
RT на русском 05:39
Общество
РСПП поддержал поправки в законопроект о значимых интернет-ресурсах
Российский бизнес готов смириться с возможным ограничением доли иностранного участия в значимых интернет-ресурсах на уровне 49%, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на отзыв Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).
Ведомости вчера в 19:18
Происшествия
Задымление в небоскребе «Высоцкий» в Екатеринбурге ликвидировали
Задымление в екатеринбургском небоскребе "Высоцкий" произошло из-за тления пылевых отложений в машинном отделении пассажирского лифта на 35-м этаже.
ТАСС 05:12
Происшествия
Двое осужденных сбежали из психбольницы в Чите
ТАСС вчера в 21:20
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
RT на русском 03:33
Общество
Актрису Катрин Денев госпитализировали во Франции
Во Франции госпитализировали актрису Катрин Денев. Об этом 6 ноября сообщила газета Le Parisien.
Известия 05:52
Армия и оружие
NYT сообщила о схожем характере ранений у бойцов в Ливии и в Донбассе
Ливийские врачи обнаружили у некоторых участников многолетнего вооруженного конфликта в стране ранения, схожие с теми, которые встречались у солдат в Донбассе.
РБК вчера в 15:28
Футбол
«Динамо» Загреб – «Шахтер» Донецк: прогноз и ставка на матч группового этапа Лиги чемпионов
"Динамо" Загреб В группе C "Динамо" идет на второй позиции, набрав четыре очка.
ODDS.ru вчера в 15:46
Авто
Названы цены на обновленный кроссовер Honda CR-V
Honda CR-V2020 модельного года обойдется американцам по цене от 26 145 долларов, что в переводе на российскую валюту составляет около 1,66 миллионов рублей.
32CARS.ru 02:22
Политика
Путин предложил заменить «Википедию» Российской энциклопедией
Президент России Владимир Путин назвал неправильным ориентирование россиян на "Википедию", как на источник информации, и предложил заменить ее Большой российской энциклопедией.
Газета.Ru вчера в 13:19
Происшествия
СК опубликовал запись нападения на детсад в Нарьян-Маре
Следственный комитет РФ опубликовал в интернете записи с камер наблюдения в детском саду Нарьян-Мара, а также видео следственных действий с обвиняемым в убийстве шестилетнего ребенка.
Российская газета вчера в 03:53
Общество
Мошенники разработали новую схему кражи данных клиентов банков
Обычно большие объемы хранятся на удаленных от рабочего места серверах внутри банка (или на аутсорсе – например, в облачных хранилищах вендоров – разработчиков ИТ-систем банков), к которым нельзя получить доступ лишь по данным корпоративной почты сотрудника, например, кредитного отдела.
Газета.Ru 02:57