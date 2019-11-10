Полузащитник армейского клуба Алан Дзагоев, перенесший в феврале операцию на колене, начнет матч на скамейке запасных. Встреча между "Сочи" и ЦСКА продет на арене "Фишт" 10 ноября. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.

Дзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»

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