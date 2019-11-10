Футбол
Газета.RuДзагоев попал в заявку ЦСКА на матч против «Сочи»
Полузащитник армейского клуба Алан Дзагоев, перенесший в феврале операцию на колене, начнет матч на скамейке запасных. Встреча между "Сочи" и ЦСКА продет на арене "Фишт" 10 ноября. "Газета.Ru" проведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Читать в источнике
Оценить
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7075 источников, обновлено в 07:52, Ашберн
Кино
Фильм «Дылда» стал победителем на Женевском кинофестивале
Победителем в номинации среди полнометражных лент на Женевском международном фестивале стал фильм «Дылда», режиссером которого является Кантемир Балагов.
ТК Звезда вчера в 21:23
Футбол
«Рубин» ответил на удаление игрока сарказмом судей в соцсетях
News.ru вчера в 07:55
Авто
Пять ошибок ошибок водителя, из-за которых вылетают шипы из шин
Уфимские Заметки 05:16
Общество
Более 10 тысяч билетов на поезда в Крым продано за двое суток
RT на русском 05:47
Происшествия
В Башкирии следком проверит обстоятельства гибели рабочего в траншее
Российская газета 06:12
Политика
В Испании начались парламентские выборы
В Испании стартовали досрочные парламентские выборы -- уже вторые в этом году.
Коммерсантъ 03:00
Политика
Бизнесмены из России признаны «угрозой демократии» Великобритании
Девять российских бизнесменов признаны «угрозой для британской демократии».
REGNUM 07:18
Общество
Соловьев ответил на слова Максима Галкина о цензуре на российском ТВ
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал заявление юмориста Максима Галкина о том, что на российском телевидении якобы присутствует цензура.
Газета.Ru 02:46
Политика
У партии Зеленского «Слуга народа» сменился лидер
Председатель Верховной рады Дмитрий Разумков сложил полномочия главы партии президента Украины Владимира Зеленского «Слуга народа», сообщают «Украинские новости».
Коммерсантъ 07:15
Авто
В Россию привезли эксклюзивный гиперкар за 160 млн рублей
В общей сложности было выпущено 10 единиц данного купе. В 2017 году модель стоила 2,3 млн рублей (примерно 161 млн рублей).
CarsWeek.ru вчера в 01:37
Футбол
Игрок «Арсенала» попал в аварию на машине стоимостью £270 тысяч
Нападающий лондонского "Арсенала" Пьер-Эмерик Обамеянг попал в ДТП 8 ноября, сообщает The Sun.
Газета.Ru 06:39
Общество
Иран и РФ начали строительство второго энергоблока АЭС «Бушер»
В ноябре 2014 года Россия и Иран подписали контракт на строительство второго и третьего энергоблоков АЭС «Бушер».
Известия 06:05
Культура
Полина Гагарина со слезами ушла с «Голоса»
Судьба 44-летнего Дмитрия Клинаева, потерявшего в аварии своего 18-летнего сына Егора Клинаева, на столько тронула певицу, что она не смогла сдержать слез прямо во время эфира и покинула его.
СоцИнформБюро 06:12
Футбол
Воронежский «Факел» проиграл в Калининграде
TV Губерния 02:06
Политика
В Китае оценили шансы НАТО захватить Калининград
На сайте была опубликована статья, в которой утверждается, что силы Североатлантического альянса смогут захватить Калининградскую область примерно за два дня.
Российская газета вчера в 21:15
Наука
Комнатные растения оказались не способны очищать воздух в квартирах
Ugpressa.ru вчера в 00:04
Спорт
В МИДе прокомментировали невыдачу виз США «Спартаку»
Невыдача американских виз футболистам «Спартака» — пример недобросовестной конкуренции с использованием политических ресурсов.
Известия 07:13
Гаджеты
На калькуляторе запустили Windows 10
ToDay News Ufa вчера в 14:32
Политика
Украинец пристал к россиянам с вопросом о Крыме на борту самолета
Украинский журналист Руслан Горовой рассказал на своей странице в Facebook, как встретил россиян на борту самолета и попросил их ответить на вопрос о принадлежности Крыма.
Газета.Ru вчера в 13:44
Фигурное катание
Щербакова представила номер с переодеванием
Metaratings 07:10
Шоу-бизнес
Андрей Разин заявил, что состояние Анастасии Заворотнюк улучшается
Анастасия Заворотнюк и Петр Чернышев Сегодня заявление о состоянии Заворотнюк в своем микроблоге в Instagram сделал продюсер группы "Ласковый май" Андрей Разин.
Вокруг ТВ вчера в 18:59
Футбол
«Арсенал» и «Зенит» определились с составами на матч чемпионата России
Тульский "Арсенал" и петербургский "Зенит" определились со стартовыми составами на матч 16-го тура чемпионата России.
Газета.Ru 05:14
Происшествия
СК проводит проверку после смертельного ДТП в Красноярском крае
REGNUM вчера в 23:52
Технологии
«Яндекс» показал беспилотного робота-курьера
«Яндекс» начал тестировать робота-курьера, предназначенного для перевозки небольших грузов. Об этом сообщается в блоге компании.
РБК 07 ноября в 09:44
Культура
Шэрон Стоун повторила сцену из картины «Основной инстинкт»
Голливудская актриса Шэрон Стоун повторила культовую сцену из фильма "Основной инстинкт", когда получала награду "Женщина года" на премии GQ Men of the Year Awards в Германии.
Газета.Ru вчера в 00:38
Шоу-бизнес
Саша Савельева показала себя на последних сроках беременности
Саша Савельева: «На последних неделях беременности появилась угроза жизни ребенка».
StarHit.ru 08 ноября в 23:00
Хоккей
«Вашингтон» победил «Вегас», Кузнецов признан первой звездой матча
Александр Овечкин провёл на льду 21 минуту и 21 секунду, завершив матч с «+1», Дмитрий Орлов записал на свой счёт результативную передачу в первой голевой атаке «Вашингтона» — его показатель полезности «+2».
Чемпионат вчера в 21:49
Теннис
Франция впервые с 2003-го выиграла Кубок Федерации
Француженки выиграли турнир в третий раз в истории и впервые с 2003 года.
Sports.ru 04:48