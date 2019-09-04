Футбол
Спорт-ЭкспрессДзагоев рад, что в Кубке ЦСКА сыграет против «Алании»
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев в интервью клубной пресс-службе выразил радость в связи с тем, что в 1/16 финала Олимп-Кубка России армейцам придется ехать в гости к «Алании».
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Спартак Гогниев: «Рады, что во Владикавказ приедет ЦСКА. Это мой родной клуб»
Sportbox.RUвчера в 03:26
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Общество
В России утвердили правила оформления ДТП со смартфона
Правительство России утвердило последний элемент, который даст старт для работы нового сервиса по дистанционному оформлению ДТП.
Известия 00:26
Происшествия
В Петербурге мужчина обстрелял детский сад
Полицейские задержали мужчину, стрелявшего вблизи детского сада в Петербурге, из-за чего пострадал человек, сообщает пресс-служба ГУМВД по Петербургу и Ленинградской области.
РИА Новости 02:10
Политика
Минприроды завершило исследование для расширения границ РФ в Арктике
Национальная служба новостей вчера в 01:45
Политика
Захарова оценила возможное продление антироссийских санкций ЕС
Официальный представитель российского МИДа Мария Захарова прокомментировала возможное продление санкций Евросоюза в отношении России, передает ТАСС.
Газета.Ru 01:21
Происшествия
Биктуганов прокомментировал готовившийся в Кушве «колумбайн»
Глава свердловского Минобра Юрий Биктуганов прокомментировал информацию о готовившемся в Кушве массовом убийстве, которое задумали двое 16-летних подростков.
Уралинформбюро 01:23
Шоу-бизнес
Айза Анохина показала квартиру после ремонта
Недавно в роскошных апартаментах завершился ремонт, и Айза Анохина решила показать поклонникам то, как выглядит ее семейное гнездышко.
StarHit.ru вчера в 15:30
Политика
Премьер Малайзии раскритиковал ход расследования по делу MH17
Малайзийский премьер-министр Махатхир Мохамад прокомментировал в беседе с РИА Новости ход расследования дела о крушении малайзийского Boeing 777, следовавшего рейсом MH17, в Донецке в 2014 году.
RT на русском 00:26
Экономика
Россияне стали меньше тратить на еду
В целом жители страны стали меньше тратить как на еду, которая покупается домой, так и на походы в кафе и рестораны.
Lenta.ru 01:48
Происшествия
На красу Росгвардии в Екатеринбурге напал автохам
Автохам в Екатеринбурге совершил нападение на победительницу всероссийского фотоконкурса "Краса Росгвардии".
Газета.Ru 03 сентября в 18:53
Политика
В Госдуме осудили заявление МИД Болгарии об освобождении Европы
«Заявления официальной Софии о роли СССР в разгроме фашизма в Европе и освобождении стран континента от нацизма вызывают недоумение и разочарование», — заявил член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк («Единая Россия»).
REGNUM вчера в 04:58
Общество
Соцслужбы Италии забрали у россиянки 5-летнего ребенка
В Италии соцслужбы конфисковали у россиянки 5-летнего ребенка.
Газета.Ru 01:12
Хоккей
СКА в овертайме обыграл «Трактор» в матче КХЛ
Газета.Ru вчера в 12:51
Политика
Сертификацию вертолета Ка-62 планируют завершить до конца 2020 года
Генеральный директор компании «Вертолеты России», которая входит в Ростех, Андрей Богинский рассказал, что до конца 2020 года планируется завершить сертификацию многоцелевого вертолета Ка-62 для пассажирских перевозок, после чего его запустят в серийное производство.
NewInform вчера в 14:02
Происшествия
Летевший в Петербург самолет экстренно сел в Воронеже
Летевший в Петербург пассажирский самолет был вынужден совершить аварийную посадку в Воронеже.
Газета.Ru вчера в 01:36
Общество
Череп пещерного льва обнаружили археологи в Красноярске
Среди многочисленных останков животных и орудий труда найден череп пещерного льва, рассказал в четверг ТАСС представитель НПО "Красноярская геоархеология" Егор Филатов.
ТАСС вчера в 22:54
Политика
Владимир Соловьев предсказал новые войны на территории Украины
Телеведущий Владимир Соловьев в ходе своей авторской программы на телеканале "Россия 1" предсказал, что Украина, возможно, столкнется с новыми войнами на своей территории.
Вести.Ru вчера в 19:27
Здоровье
Доктор назвала признак скорого инфаркта
Доктор Мария Аберг из шведского Гетеборгского университета рассказала, что инфаркт у людей младше 65 лет может произойти из-за лишнего веса в подростковом возрасте.
Газета.Ru 01:58
Общество
Скворцова оценила возможность введения четырехдневной рабочей недели
"Если люди ведут здоровый образ жизни, если есть чем занять досуг, если есть наполненность внутреннего мира, есть близкие люди, семья, о которых надо заботиться, то почему бы нет", — добавила она.
РИА Новости 01:59
Армия и оружие
Афганские военные убили 45 талибов и «теневого губернатора»
В минобороны Афганистана заявили о ликвидации 45 боевиков запрещенного в России «Талибана», включая «теневого губернатора» провинции Баглан по имени Мула Обайдулла.
Московский Комсомолец 01:43
Футбол
23 сентября ВАДА обсудит данные Московской лаборатории
Министр спорта РФ Павел Колобков сообщил, что исполком ВАДА включит в повестку заседания 23 сентября вопрос о базе данных и пробах Московской антидопинговой лаборатории.
Спорт-Экспресс 01:58
Происшествия
Пропавшую из песочницы двухлетнюю девочку ищут в Вологодской области
Двухлетняя девочка пропала в среду в селе Красное Тарногского района Вологодской области, мать оставила ребенка на несколько минут без присмотра в песочнице.
ТАСС вчера в 11:33
Финансы
В 1-м полугодии выручка ведущих инвестбанков мира была минимальной за 13 лет - Coalition
Совокупный доход от операций с сырьем составил $2 млрд, что на 1% меньше показателя за первое полугодие 2018 года.
Финмаркет 02:22
Экономика
Закон о «песочницах» для бизнесменов разработали в Минэкономразвития
Целью закона о "песочницах" является создание универсального регуляторного инструмента развития технологий, тестирования инноваций в сфере бизнеса.
РЕН ТВ вчера в 18:21
Транспорт
SberCloud внедрил «Монитор мэра» на Дальнем Востоке
Компания SberCloud («Облачные технологии») представила на Восточном экономическом форуме «Монитор мэра» — инновационное решение, которое работает в облаке SberCloud и позволяет провести глубокую модернизацию управления городскими службами.
Lenta.ru 02:14
Политика
Сердюков рассказал о возможной реформе в авиастроении
Внесение изменений в операционную деятельность Объединенной авиационной компании (ОАК) может стать причиной реформирования в авиастроении в целом.
ФАН 02:16
Общество
Студентам запретили писать письма политзаключенным на празднике ВШЭ
Студенческое издание Doxa сообщило, что исполняющий обязанности старшего директора по информационной политике ВШЭ Олег Солодухин запретил проводить на ежегодном университетском празднике — Дне Вышки — сбор писем для политзаключенных и викторину на знание своих прав.
Дождь вчера в 16:34
Футбол
Германия против Голландии, Криштиану Роналду в погоне за командой Шевченко. Чего ждать в отборе Евро-2020
Манчини сыграет в Армении и Финляндии, Шачири отказал сборной Группа F. 5 сентября.
Спорт-Экспресс 02:15
Политика
Михаил Леонтьев проиграл суд губернатору, которого почти обматерил
Журналист, пресс-секретарь «Роснефти» Михаил Леонтьев задел честь и достоинство губернатора Хакасии Валентина Коновалова, которого он назвал «дебилом», постановил Верховный суд региона.
URA.Ru 02:27