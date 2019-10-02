Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как попал в основной состав армейского клуба. Его слова передает Youtube-канал Евгения Савина "КраСава". Осетинскому игроку помог бразилец Вагнер Лав, в те годы выступавший за красно-синих.

Дзагоев рассказал, как попал в ЦСКА

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