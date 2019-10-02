Футбол

Газета.RuГазета.RuДзагоев рассказал, как попал в ЦСКА

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Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как попал в основной состав армейского клуба. Его слова передает Youtube-канал Евгения Савина "КраСава". Осетинскому игроку помог бразилец Вагнер Лав, в те годы выступавший за красно-синих.
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Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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