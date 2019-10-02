Футбол
Газета.RuДзагоев рассказал, как попал в ЦСКА
Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал о том, как попал в основной состав армейского клуба. Его слова передает Youtube-канал Евгения Савина "КраСава". Осетинскому игроку помог бразилец Вагнер Лав, в те годы выступавший за красно-синих.
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Представлен новый российский процессор Baikal-M
3DNews вчера в 16:27
Политика
Посол США назвал причину отмены встречи Путина и Трампа
Американский посол Джон Хантсман, который уходит в отставку с 3 сентября, рассказал, почему не состоялась встреча российского президента Владимира Путина и его американского коллеги Дональда Трампа в 2018 году.
Газета.Ru 16:13
Шоу-бизнес
Актриса Анастасия Заворотнюк появится на ТВ
Актриса и телеведущая Анастасия Заворотнюк появится на российском телевидение, сообщает информационно-аналитическое издание evo-rus.com.
Evo-rus.com 16:47
Происшествия
СЖР просит прекратить дело журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой
Союз журналистов России (СЖР) сегодня, 2 октября, направил обращения в Следственный комитет России и Генеральную прокуратуру РФ по поводу уголовного дела, возбуждённого в отношении журналиста из Пскова Светланы Прокопьевой.
REGNUM 13:41
Космос
В США завершена разработка системы GPS нового поколения
Известия вчера в 15:57
Наука
Гипотеза «квантовой пены» объяснила загадку космической энергии
Традиционная теория говорит, что пространство-время должно быть наполнено огромным количеством энергии - примерно на 10 в 120 степени больше, чем обнаружили ученые.
Хайтек+ 09:37
Футбол
«Зенит» обыграл «Бенфику» в Лиге чемпионов
Lenta.ru 16:53
Общество
Актеры записали видеообращение в поддержку фигурантов «дела 27 июля»
Актеры Юрий Борисов, Александр Горчилин, Павел Деревянко, Григорий Добрыгин, Александр Ильин, Никита Кукушкин, Данила Поперечный, Александр Паль, Артур Смольянинов, Евгений Цыганов и Александр Яценко записали ролик в поддержку фигурантов дела 27 июля .
Znak.com 15:25
Футбол
«Барселона» обыграла «Интер» благодаря дублю Суареса
«Барселона» обыграла «Интер» в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов. Встреча проходила в Барселоне на стадионе «Камп Ноу».
Чемпионат 16:51
Армия и оружие
СМИ показали доказательства работы «отряда Кадырова» в Норвегии
Газета добавляет, что в 2018 году глава Чечни Рамзан Кадыров также рассказывал об учениях в Мурманске и на Земле Франца-Иосифа, но не упоминал поездки в Норвегию.
РБК 11:44
Футбол
«Зальцбург» отыграл три мяча, но уступил «Ливерпулю»
К 36-й минуте хозяева вели 3:0, но к исходу первого часа Зальцбург сумел сравнять счет. Победный мяч на 69-й минуте забил Мохамед Салах.
Советский спорт 16:50
Политика
Новак не исключил строительства «Северного потока-2» в обход Дании
«Понятно, что есть и другие разные варианты в случае отсутствия такого разрешения — просто этот проект будет несколько дороже и несколько по времени будет дольше реализован», — заявил Новак.
РБК 04:45
Происшествия
На Украине полиция застрелила ранившего спецназовцев гражданина Грузии
В пригороде Киева в ходе спецоперации правоохранители застрелили иностранного гражданина, который ранее обстрелял спецназовцев в украинской столице.
РБК 14:30
Шоу-бизнес
Джастин Бибер и Хейли Болдуин сыграли свадьбу
Джастин Бибер и Хейли Болдуин стали мужем и женой еще год назад. А теперь супруги устроили пышную свадьбу.
Srnsk вчера в 16:27
Происшествия
Грузовик сбил крокодила в Подмосковье
В Подмосковье крокодил погиб под колесами грузовика, сообщили 2 октября в главке МВД по Московской области.
Известия 16:01
Наука
В мускулатуре зародыша человека найдено наследие палеозоя
Биологам из Соединенных Штатов удалось найти в мускулатуре зародыша человека наследие палеозойской эры.
Discover24 03:53
Кино
Вышел трейлер нового фильма Гая Ричи «Джентльмены»
В сети появился первый трейлер криминальной комедии Гая Ричи «Джентльмены».
Профиль 13:21
Происшествия
Бетономешалка опрокинулась в результате ДТП трех грузовиков на МКАД
Бетономешалка перевернулась в результате столкновения трех грузовиков на МКАД, два человека заблокированы в машинах.
ТАСС 15:39
Политика
Главе «Ростеха» Сергею Чемезову присвоено звание Героя России
По данным газеты "Ведомости", президент РФ подписал указ о присвоении Чемезову "Героя России" несколько недель назад.В 2018 году звания "Герой России" были удостоены первый замглавы администрации президента Сергей Кириенко и вице-премьер Юрий Борисов.
Аргументы недели 04:21
Политика
Путин пошутил о вмешательстве России в выборы США
Президент России Владимир Путин в шутку ответил на вопрос корреспондента NBC News Кира Симмонса о том, будет ли Москва вмешиваться в ход президентской кампании в США, которая состоится в 2020 году.
Известия 09:31
Армия и оружие
Минобороны показало запуск ракеты «Тополь-М» с Плесецка
Минобороны опубликовало в своем твиттере видео с учебно-боевым пуском межконтинентальной баллистической ракеты «Тополь-М».
Профиль 30 сентября в 15:58
Происшествия
Посетительница зоопарка ради танца забралась в вольер со львами
Посетительница зоопарка в Нью-Йорке пробралась в вольер со львами и станцевала перед изумленным хищником.
Вести.Ru 08:21
Футбол
ЦСКА выпустил промо-ролик к матчу с «Эспаньолом»
ЦСКА в своём официальном Twitter-аккаунте опубликовал промо-ролик к матчу второго тура группового этапа Лиги Европы против «Эспаньола».
Евро-футбол.ру 15:54
Политика
Путин оценил выступление Греты Тунберг
Российский президент Владимир Путин заявил, что не разделяет восторги по поводу выступления шведской эко-активистки Греты Тунберг.
Газета.Ru 08:59
Культура
Блогер Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ
Популярный блогер и телеведущая Анастасия Ивлеева получила премию ТЭФИ как лучший ведущий развлекательного шоу прайм-тайма, сообщил корреспондент «Ведомостей».
Ведомости 14:45
Спорт
Шубенков завоевал серебро ЧМ в беге на 110 м с барьерами
RT на русском 16:10
Шоу-бизнес
Мария Миронова стала мамой второй раз
Знаменитая актриса Мария Миронова стала мамой во второй раз. Об этом рассказал сайт www.starhit.ru.
Татарстан Сегодня вчера в 05:22
Общество
В онкоцентре Блохина не подписали заявления об увольнении врачей
Сегодня сообщество «Альянс врачей» в Twitter сообщило, что сотрудники НИИ детской онкологии и гематологии направляются к директору онкоцентра Ивану Стилиди, чтобы передать ему заявления о заявлении всех детских онкологов отделения трансплантации костного мозга.
Rambler News Service вчера в 11:46