Происшествия
Нева СпортДзагоев тайно пожертвовал 1 млн рублей девочке, пострадавшей в Беслане
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пожертвовал один миллион рублей Фатиме Дзгоевой, которая стала жертвой теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки в фильме Юрия Дудя про трагедию.
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Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане
Спорт-Экспрессвчера в 22:33
Автоматически обработано 7214 источников, обновлено в 08:06, Вашингтон
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