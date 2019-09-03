Происшествия

Нева СпортНева СпортДзагоев тайно пожертвовал 1 млн рублей девочке, пострадавшей в Беслане

Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пожертвовал один миллион рублей Фатиме Дзгоевой, которая стала жертвой теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки в фильме Юрия Дудя про трагедию.
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Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей пострадавшей в Беслане девочке

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Дзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке

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Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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