Происшествия
МК-СпортДзагоев тайно пожертвовал 1 млн рублей пострадавшей в Беслане девочке
Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзагоевой, пострадавшей в теракте в Беслане в 2004 году. Об этом рассказали в фильме журналиста Юрия Дудя про трагедию в Беслане. Отметим, что про тайный перевод суммы в миллион рублей рассказала тетя Дзагоевой.
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Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане
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