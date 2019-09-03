Происшествия

МК-СпортМК-СпортДзагоев тайно пожертвовал 1 млн рублей пострадавшей в Беслане девочке

Полузащитник московского ЦСКА Алан Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзагоевой, пострадавшей в теракте в Беслане в 2004 году. Об этом рассказали в фильме журналиста Юрия Дудя про трагедию в Беслане. Отметим, что про тайный перевод суммы в миллион рублей рассказала тетя Дзагоевой.
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Дзагоев тайно пожертвовал миллион рублей пострадавшей в Беслане девочке

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