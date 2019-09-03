Происшествия
Нева СпортДзагоев тайно пожертвовал 1 млн рублей девочке, пострадавшей в Беслане
Полузащитник московского ЦСКА и сборной России Алан Дзагоев пожертвовал один миллион рублей Фатиме Дзгоевой, которая стала жертвой теракта в Беслане. Об этом рассказала тетя девочки в фильме Юрия Дудя про трагедию.
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Дзагоев выделил 1 млн рублей на лечение пострадавшей во время теракта в Беслане
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Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане
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