Футбол
Lenta.ruДзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке
Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
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Дзагоев выделил 1 млн рублей на лечение пострадавшей во время теракта в Беслане
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