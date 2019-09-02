Футбол

Lenta.ruLenta.ruДзагоев тайно пожертвовал миллион пострадавшей в Беслане девочке

Футболист московского ЦСКА Алан Дзагоев пожертвовал миллион рублей Фатиме Дзгоевой, пострадавшей в результате теракта в Беслане.
Читать в источнике
Комментировать

Подробнее о событии

Дзагоев выделил 1 млн рублей на лечение пострадавшей во время теракта в Беслане

Sport24.ruвчера в 23:23

Дзагоев пожертвовал миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей в бесланском терракте

Sport.ru02:14

Пострадавшая от теракта в Беслане рассказала о помощи футболиста ЦСКА

РБКвчера в 18:54

Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на лечение девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане

Матч ТВвчера в 22:45

Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на лечение девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане

Sportbox.RUвчера в 22:45

Дзагоев оплатил реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане

Чемпионатвчера в 20:56

Дзагоев пожертвовал 1 миллион рублей на реабилитацию девочки, пострадавшей во время теракта в Беслане

Спорт-Экспрессвчера в 22:33
Показать все источники
Автоматически обработано 7212 источников, обновлено в 05:02, Вашингтон
Шоу-бизнес

Сябитова усомнилась в способности Поклонской еще раз выйти замуж

Телепрограмма 01:01
Происшествия

Потерявшаяся 20 лет назад девочка из Беларуси нашлась в России

Гражданка Беларуси, которая в четырехлетнем возрасте потерялась в белорусской электричке, нашлась в России спустя 20 лет.
Российская газета вчера в 18:48
Происшествия

Суд приговорил к пяти годам блогера Синицу за твит о детях силовиков

Ведомости 03:43
Политика

Минпромторг не отказывается от 75-местного Sukhoi SuperJet

Коммерсантъ 04:31
Происшествия

Минюст назвал причину невыплаты компенсации жертве теракта в Беслане

Власти России практически полностью выполнили решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), обязавшего их выплатить компенсации лицам, пострадавшим от теракта в Беслане в 2004 году и их родным, сообщает Минюст.
РБК 04:57
Происшествия

В Киеве подрались депутат Рады XVIII созыва и новоизбранный депутат

Драка произошла в одном из ресторанов в центре Киева между депутатом Верховной рады XVIII созыва от фракции "Батькивщина" Русланом Богданом и новоизбранным депутатом от фракции "Европейская солидарность" Сергеем Алексеевым, передает во вторник агентство УНН со ссылкой на правоохранительные органы.
РИА Новости 04:17
Политика

Обвинённую в оскорблении жителей Тулуна чиновницу отстранили от работы

REGNUM 02:42
Происшествия

В Тюмени девочке удалили опухоль с зубами и волосами внутри

Детские хирурги областной клинической больницы № 2 в Тюмени удалили у десятилетней девочки опухоль весом более двух килограммов, внутри которой были волосы и фрагменты зубов, сообщает региональный департамент здравоохранения.
РИА Новости 03:10
Интернет

Китайское приложение делает из пользователей смартфонов кинозвёзд

Приложению понадобится всего один снимок (хватит обычного селфи) и примерно 8-10 секунд времени на обработку фрагмента фильма, сериала или видеоигры.
ТВ-21 вчера в 09:47
Футбол

Клуб второй французской лиги пытался уговорить Неймара перейти к ним

За несколько часов до закрытия летнего трансферного окна новичок французской лиги 2 «Шамбли» в шутку попытался организовать трансфер форварда «ПСЖ» Неймара.
Матч ТВ вчера в 20:03
Политика

Президенты России и Монголии заключили бессрочный Договор о дружбе

Российская газета 04:07
Происшествия

В Петербурге эвакуировали школу из-за короткого замыкания

Порядка 350 человек эвакуировали из школы в Санкт-Петербурге из-за короткого замыкания в электропечи в помещении кухни, сообщает городское ГУМЧС.
РИА Новости 04:00
Здоровье

17-летний британец потерял зрение и слух из-за пристрастия к фастфуду

Подросток из британского Бристоля лишился зрения и почти полностью потерял слух, после того как в течение десяти лет питался исключительно вредной едой.
Известия 02:00
Происшествия

В Китае при нападении на школу погибли восемь детей

В Китае в результате нападения 40-летнего местного жителя на учеников начальной школы в провинции Хубэй были госпитализированы десять детей, восемь из них впоследствии скончались.
RT на русском 00:51
Происшествия

В Забайкалье утонул военный инструктор в танке

Механик-водитель успел вылезти, а контрактник-инструктор остался под водой и "до конца боролся за живучесть танка и погиб".
Газета.Ru 03:26
Шоу-бизнес

Тарасов прокомментировал новость о беременности супруги

В 2018 году Костенко родила Тарасову дочь Милану. Также от первого брака у экс-железнодорожника есть дочка Ангелина.
Газета.Ru 04:48
Наука

В Китае создали гель, который восстанавливает зубы без пломб

Ученые пояснили, что хотя эмаль - это твердый материал, слюна и жевательные процессы ее изнашивают, поэтому образуются пустоты, которые заполняют пломбами.
Медпульс вчера в 16:05
Здоровье

Названы помогающие избавиться от жира на животе продукты

Известия 00:42
Политика

Украинского эксперта выгнали из студии телеканала «Россия 1»

Ранее, напомним, украинскому эксперту Всеволоду Непогодину запретили участие в телепрограмме "60 минут" на телеканале "Россия 1" за неподобающее поведение.
Российская газета 01:00
Политика

Рада приняла закон об отмене депутатской неприкосновенности

Парламент Украины принял в окончательном чтении законопроект об отмене депутатской неприкосновенности с 1 января 2020 года.
RT на русском 04:54
Происшествия

Восьмилетняя девочка пропала в Липецкой области

Интерфакс 04:27
Культура

Госпитализированный Розенбаум рассказал о своем состоянии

67-летний советский, российский актер, певец и автор песен Александр Розенбаум попал в больницу и был прооперирован.
Российская газета 04:48
Политика

В Израиле раскритиковали Польшу за игнорирование Холокоста

Израильская газета Haaretz раскритиковала Польшу за то, что на мероприятих, посвященных 80-летию начала Второй мировой войны, о геноциде евреев «не было сказано ни слова».
Взгляд.ру 02:08
Космос

Всеобщее безумие: так ли страшно влияние ретроградных планет?

На самом деле обыкновенное явление стало причиной какого-то всеобщего безумия.
SM News 04:52
Гаджеты

Представлен смартфон Samsung Galaxy A90 5G с тройной камерой

Astera 02:31
Экономика

Пенсионный фонд предложил новый механизм выплат накопительных пенсий

Пенсионный фонд России (ПФР) предложил поднять пороговую сумму пенсионных накоплений, ниже которой пенсионер будет получать всю сумму накопленной пенсии единовременно, а не в виде ежемесячных выплат.
РБК 01 сентября в 17:00
Общество

Назван самый опасный город России

Сопоставимый уровень критичности при субъективной оценке безопасности горожан зафиксирован в городе Ленинск-Кузнецкий Кемеровской области (5,2), в Якутске (5,3) и Новочеркасске Ростовской области (5,4). Балл 5,6 зафиксирован сразу в трех городах, попавших в исследование: Первоуральске Свердловской области, Прокопьевске и Белово Кемеровской области.
Lenta.ru 01:37
Общество

Приставы отозвали иск о запрете Заворотнюк выезда за границу

Судебные приставы отказались от иска к известной актрисе Анастасии Заворотнюк, в котором они просили запретить ей ездить за рубеж из-за долга в 1,6 миллиона рублей, сообщили РИА Новости в понедельник в Никулинском суде Москвы.
РИА Новости вчера в 04:31
Гаджеты

У LG может появиться смартфон двойного складывания с перьевым управлением

Речь идёт об аппарате двойного складывания.
3DNews 04:52
Политика

Дата саммита по Донбассу в «нормандском формате» еще не согласована

На встрече помощников лидеров "нормандской четверки" (Германия, Россия, Франция, Украина) в Берлине, состоявшейся 2 сентября, сроки саммита согласованы не были.
Российская газета 03:28
ещё по теме
Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Террористический акт в Беслане
Захват заложников в школе № 1 города Беслана, совершённый террористами утром 1 сентября 2004 года во время торжественной линейки, посвящённой началу учебного года. В течение двух с половиной дней террористы удерживали в заминированном здании 1128 заложников в тяжелейших условиях, отказывая людям даже в удовлетворении минимальных естественных потребностей.
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное