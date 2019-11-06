ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем». Игра пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. Вместе с командой в Венгрию отправился Алан Дзагоев.

Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

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