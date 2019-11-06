Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем». Игра пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. Вместе с командой в Венгрию отправился Алан Дзагоев.
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ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»

Матч ТВ07:21

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ. Он не играл за «армейцев» больше года

Чемпионат02:46

ЦСКА прилетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

Спорт-Экспресс07:23

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Советский спорт03:16

ЦСКА прилетел в Венгрию на матч с «Ференцварошем»

Sportbox.RU07:21

Дзагоев, не игравший с февраля, полетел с ЦСКА на игру с «Ференцварошем»

Sport24.ru02:03

ЦСКА: Дзагоев летит с командой в Венгрию

Bobsoccer01:06
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