Футбол
Спорт-ЭкспрессДзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»
ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем». Игра пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. Вместе с командой в Венгрию отправился Алан Дзагоев.
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Кино
В «Ведьмаке» от Netflix не будет масштабных боевых сцен
Руководитель отдела визуальных эффектов Джулиан Парри сказал, что зрителям не стоит ждать от «Ведьмака» масштабных боевых сцен.
Космос
«Вояджер-2» передал на Землю сигнал из межзвездного пространства
Оказалось, в ноябре 2018-го космический аппарат вышел в межзвездное пространство и передал оттуда первый сигнал.
Политика
Почти 60% россиян выступают за решительные перемены в стране
Доля россиян, выступающих за решительные перемены в стране, выросла за последние два года с 42 до 59% – таковы данные совместного исследования Московского центра Карнеги и «Левада-центра», с которыми ознакомились «Ведомости».
Общество
РБК: в российских тюрьмах могут заблокировать сотовую связь
Как сообщает РБК, депутат Госдумы Александр Хинштейн намерен внести в нижнюю палату парламента проект закона, который позволит отключать определенные номера от сотовой связи через операторов.
Футбол
Футболист «Зенита» Ракицкий объявил об уходе из сборной Украины
Происшествия
Названо имя подозреваемого в убийстве главы центра «Э» Ингушетии
Следствие установило личность подозреваемого в убийстве главы центра "Э" МВД Ингушетии и его брата, Ибрагима Эльджаркиева и его брата Абдулахмеда, сообщает Telegram-канал Baza.
Интернет
Новый логотип показала компания Facebook
Финансы
Минфин объявил об увеличении покупок валюты в резервы в ноябре
В ноябре объем покупок валюты в резервы в рамках бюджетного правила составит 228,2 млрд рублей против 213 млрд в октябре, сообщает Минфин.
Политика
Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру
Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
Политика
Лидеры Казахстана и России встретятся в Омске
Президенты Казахстана и России Касым-Жомарт Токаев и Владимир Путин 7 ноября встретятся в Омске.
Политика
Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
Экономика
Радий Хабиров пообещал поднять зарплаты в Башкирии
По сообщению главы Башкирии Радия Хабирова, в 2020 году бюджетникам направят на 1,6 млрд рублей больше на зарплату, чем в текущем году.
Армия и оружие
Курдские радикалы атакуют ВС Турции на севере Хасаки в Сирии
Сообщается, что радикалы из формирования «Сирийских демократических сил» атакуют позиции ВС Турции в районе населенных пунктов Манаджир и Аник Аль-Хава.
Энергетика
«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому
Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
Политика
Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы
Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
Армия и оружие
Российско-турецкий патруль закидали камнями на севере Сирии
Совместный российско-турецкий патруль в Сирии забросали камнями. Инцидент произошел в районе деревень местности Кобани (Айн-эль-Араб).
Шоу-бизнес
После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи
Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
Общество
Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители
Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
Политика
Медведев уволил замглавы Минприроды, курировавшего мусорную реформу
Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
Общество
В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева
Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
Шоу-бизнес
Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной
Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
Общество
Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard
Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Футбол
«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов
Политика
Вице-премьер Крыма Полонский уходит с должности
Уходят из Совмина также еще два заместителя главы региона - Алла Пашкунова и Лариса Опанасюк. Полонский возглавит инвестиционную компанию.
Политика
Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти
Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
Футбол
«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва
Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
Здоровье
В России пройдет акция в поддержку донорства костного мозга
Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.