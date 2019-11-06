Футбол

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессДзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

ЦСКА вылетел в Будапешт на матч 4-го тура группового турнира Лиги Европы с «Ференцварошем». Игра пройдет 7 ноября, начало — в 23:00 по московскому времени. Вместе с командой в Венгрию отправился Алан Дзагоев.
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ЦСКА отправился на матч с «Ференцварошем» вместе с Дзагоевым

Sportbox.RU02:31

Дзагоев отправился с ЦСКА на матч ЛЕ. Он не играл за «армейцев» больше года

Чемпионат02:46

ЦСКА отправился на матч с «Ференцварошем» вместе с Дзагоевым

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Дзагоев отправился с ЦСКА на матч Лиги Европы с «Ференцварошем»

Советский спорт03:16

Дзагоев, не игравший с февраля, полетел с ЦСКА на игру с «Ференцварошем»

Sport24.ru02:03

Дзагоев вместе с ЦСКА вылетел в Будапешт на матч с «Ференцварошем»

Спорт-Экспресс02:44

ЦСКА: Дзагоев летит с командой в Венгрию

Bobsoccer01:06
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Автоматически обработан 7081 источник, обновлено в 04:54, Ашберн
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Новый логотип показала компания Facebook

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В ноябре объем покупок валюты в резервы в рамках бюджетного правила составит 228,2 млрд рублей против 213 млрд в октябре, сообщает Минфин.
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Путин усомнился в разделении образования на бакалавриат и магистратуру

Президент Владимир Путин усомнился в целесообразности разделения обучения на бакалавриат и магистратуру, в особенности применительно к подготовке школьных преподавателей по русскому языку.
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Комиссия Госдумы рассмотрит обращение Совфеда про «спрут» Рашкина

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко поручила комитету по регламенту обратиться в комиссию Госдумы по мандатным вопросам в связи с заявлениями депутата Госдумы от КПРФ Валерия Рашкина, передает корреспондент ИА REGNUM 6 ноября.
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Армия и оружие

Курдские радикалы атакуют ВС Турции на севере Хасаки в Сирии

Сообщается, что радикалы из формирования «Сирийских демократических сил» атакуют позиции ВС Турции в районе населенных пунктов Манаджир и Аник Аль-Хава.
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«Нафтогаз» раскрыл детали нового иска к Газпрому

Исполнительный директор «Нафтогаза Украины» Юрий Витренко рассказал о содержании нового иска компании к российскому Газпрому.
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Волкер рассказал о жалобе Трампа на попытку Украины вмешаться в выборы

Экс-спецпредставитель США по Украине Курт Волкер сообщил, что Дональд Трамп подозревал Украину в попытке вмешательства в выборы президента США в 2016 году.
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Шоу-бизнес

После расставания с Заворотнюк Сергей Жигунов избавился от дачи

Соседи по даче запомнили Анастасию как милого человека с безупречным поведением: она всегда улыбалась, и никогда не хамила, об этом сообщает teleprogramma.pro После расставания с ней Жигунов поспешил избавиться от всего, что хоть как-то напоминает об экс-возлюбленной.
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Госдума наделяет полицию правом доставлять пьяных в вытрезвители

Законопроект о праве полиции доставлять нетрезвых граждан в вытрезвители Госдума приняла в первом чтении, передает корреспондент ИА REGNUM 5 ноября.
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Премьер Дмитрий Медведев освободил от должности замглавы Министерства природных ресурсов и экологии Владимира Логинова, соответствующее распоряжение опубликовано на сайте кабмина.
РИА Новости 04:14
Общество

В Москве выставят на торги водительское удостоверение Брежнева

Документы хранились на даче Брежнева. Когда в 1991 году мэром Москвы стал Гавриил Попов, дача была передана ему в пользование.
РИА Новости вчера в 12:08
Шоу-бизнес

Киану Ривз вышел в свет с новой возлюбленной

Голливудский актер Киану Ривз появился на благотворительном фестивале LACMA Art + Film со своей новой возлюбленной, сообщает портал Promiflash.
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Европейские банки планируют отказаться от Visa и MasterCard

Около 20 банков Европы совместно разрабатывают общеевропейскую платежную систему, призванную заменить Visa и MasterCard.
Газета.Ru вчера в 22:00
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«Аякс» вдевятером сыграл вничью с «Челси» в матче Лиги чемпионов

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Вице-премьер Крыма Полонский уходит с должности

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Россия отказывается взаимодействовать с США по вопросу сирийской нефти

Россия не намерена взаимодействовать с США по вопросу обеспечения безопасности добычи нефти на востоке Сирии, заявил заместитель главы МИД РФ Сергей Вершинин.
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«Динамо» Загреб — «Шахтер» Донецк: решающая битва

Представляем прогноз на матч группового этапа Лиги Европы, в котором 6 ноября «Динамо» из Загреба принимает донецкий «Шахтер».
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В России пройдет акция в поддержку донорства костного мозга

Ранее Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человек (СПЧ), Общественная палата (ОП) РФ и благотворительный фонд «Русфонд» подписали меморандум о совпадении интересов в вопросах донорства костного мозга.
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