В 18-м туре чемпионата России московские армейцы примут на «ЦСКА Арене» тульский «Арсенал». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев появится на поле впервые с 3-го ноября 2018 года.

Дзагоев выйдет в основе ЦСКА впервые за год

Происшествия В Кремле отказались комментировать решение суда по жалобе Голунова В Кремле наблюдают за развитием ситуации по делу журналиста Ивана Голунова, однако комментировать решение суда, отклонившего его жалобу на бездействие следователей, отказались.

Политика Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.

Политика Путин подписал закон об установке на гаджеты российского ПО Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).

Происшествия Названа причина обрушения моста в Оренбурге Часть моста на окраине Оренбурга обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, один из которых был перегружен на 20 тонн.

Шоу-бизнес Ростовчанка Виктория Лопырева показала, как выбирает свадебное платье Виктория Лопырева в своем инстаграмме накануне опубликовала видео, где она выбирает свадебное платье и признается, что у нее буквально разбегаются глаза, и она не совсем уверена в том, какой же наряд приобрести.

Авто Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.

Политика ФБР назвало приложения из России «контрразведывательной угрозой» Федеральное бюро расследований (ФБР) США прислало ответ на письмо сенатора от Демократической партии Чака Шумера, сообщившего ведомству в июле об «угрозе национальной безопасности» государству со стороны российского мобильного приложения FaceApp.

Политика Трамп: После заявлений Зеленского дело по импичменту «закрыто» Президент США Дональд Трамп убежден, что после очередных комментариев его украинского коллега Владимира Зеленского по поводу июльского телефонного разговора лидеров двух стран, дело по импичменту "закрыто".

Происшествия В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.

Технологии Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.