РПЛ

ODDS.ruODDS.ruДзагоев выйдет в основе ЦСКА впервые за год

В 18-м туре чемпионата России московские армейцы примут на «ЦСКА Арене» тульский «Арсенал». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев появится на поле впервые с 3-го ноября 2018 года.
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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