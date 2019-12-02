РПЛ
ODDS.ruДзагоев выйдет в основе ЦСКА впервые за год
В 18-м туре чемпионата России московские армейцы примут на «ЦСКА Арене» тульский «Арсенал». Матч начнется в 19:30 по московскому времени. Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев появится на поле впервые с 3-го ноября 2018 года.
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Общество
Поставки газа в Китай по «Силе Сибири» стартовали
Происшествия
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Зеленский поручил диверсифицировать поставки топлива на Украину
Президент Украины Владимир Зеленский поручил диверсифицировать поставки нефти, газа и других видов топлива (кроме ядерного), чтобы поставки от одного источника были не более 30%.
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Первый серийный кроссовер марки Genesis был запечатлен фотошпионами без камуфляжа.
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Сбербанк объявил о запуске зимних рублевых депозитов с повышенной ставкой - "Новогодний бонус" и "Выгодный старт".
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Президент РФ Владимир Путин подписал закон, который с 1 июля 2020 года обяжет продавцов электроники устанавливать на гаджеты российское программное обеспечение (ПО).
Политика
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Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Происшествия
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Часть моста на окраине Оренбурга обрушилась в момент, когда по нему двигалась колонна большегрузов, один из которых был перегружен на 20 тонн.
Общество
Навальный нашел у ведущей ВГТРК самолет и яхту за 8 млрд рублей
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Политика
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Еврокомиссия отправила властям Кипра письмо, в котором потребовала разъяснения по делу о лишении гражданства 26 иностранцев, незаконно получивших паспорта.
Авто
Tesla хочет сделать свою мультимедийную систему еще более увлекательной
Стремясь догнать Tesla, многие другие автопроизводители работают над тем, чтобы сделать свои мультимедийные системы более разнообразными и интересными в использовании, сообщает стратег по контенту из Edmunds Уилл Кауфман.
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В российских автосалонах начал продаваться новый Lexus GX 460
В России в автосалонах официальных дилеров марки Lexus начал продаваться обновленный Lexus GX 460.
Политика
Эрдоган рассказал об отношениях Турции и России
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган рассказал о турецко-российских отношениях.
Экономика
Обнародован прогноз нового повышения пенсионного возраста
СМИ дали прогноз нового срока повышения пенсионного возраста в России.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Общество
В Вольске вспоминали неизвестного солдата
Политика
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Происшествия
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Злоумышленник в городе Менделеевске в Татарстане зарезал свою семью, среди его жертв - бывшая жена и двухлетний сын, кроме того он ранил пасынка.
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В Санкт-Петербурге локализован крупный пожар в ангаре
Как сообщало ИА REGNUM, пожар в Санкт-Петербурге в ангаре площадью 12 тысяч кв. м возник в ночь на 3 декабря.
Технологии
Новый реактор ЛАЭС обеспечит Сосновый Бор теплом
В первую очередь, тепло от нового блока было направлено в организации в промзоне и ключевые производственные предприятия города.
Технологии
Роскачество назвало лучшие мобильные приложения для заказа такси
Роскачество проверило качество 40 наиболее популярных мобильных приложений для заказа такси в российском сегменте магазинов App Store и Google Play, рекомендовав к использованию 22 приложения, говорится в сообщении организации.