18 ноября московский ЦСКА сыграет в товарищеском матче против ростовского СКА. Стало известно, в каком составе команда Виктора Гончаренко начнет встречу.

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА на матч против ростовского СКА

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