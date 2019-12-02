Дзагоев сыграет с первых минут в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 2 декабря на стадионе «ВЭБ Арена». Последний раз в старте хавбек играл 7 октября 2018 года с московским «Локомотивом».

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