РПЛ
RT на русскомДзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год
Дзагоев сыграет с первых минут в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 2 декабря на стадионе «ВЭБ Арена». Последний раз в старте хавбек играл 7 октября 2018 года с московским «Локомотивом».
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