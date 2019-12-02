РПЛ

RT на русскомRT на русскомДзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

Дзагоев сыграет с первых минут в матче 18-го тура Российской премьер-лиги с тульским «Арсеналом», который состоится 2 декабря на стадионе «ВЭБ Арена». Последний раз в старте хавбек играл 7 октября 2018 года с московским «Локомотивом».
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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