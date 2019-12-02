РПЛ
Спорт-ЭкспрессЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе
Стал известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.
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Финансы
ЦБ назвал основные риски для экономики России
Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
Общество
Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса
Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
Политика
Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха
Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Политика
Захарова заступилась за права жителей Донбасса
Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
Авто
Электрокар FF 91 показал «ультрароскошный» интерьер
Кроссовер FF 91 построен на платформе VPA (Variable Platform Architecture), объединяющей монокок с шасси.
Космос
«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик
Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
Политика
Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом
Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Культура
В США умерла актриса Шелли Моррисон
Экономика
В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты
Доля заемщиков, отягощенных другими долгами, уже превысила 40%, и их будет больше, считает Набиуллина.
Политика
МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста
Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
Происшествия
В Новосибирске отчим убил 5-летнюю девочку
В Новосибирске задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы.
Футбол
Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси
Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
Происшествия
В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров
Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
Происшествия
Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге
Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
Гаджеты
Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии выйдут только к концу 2020 года
Настольные процессоры Ryzen следующего поколения, помимо новой архитектуры Zen 3, смогут также похвастаться тем, что для их производства будет задействован улучшенный 7-нм техпроцесс с литографией в глубоком ультрафиолете (7-nm+ EUV).
Шоу-бизнес
Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни
Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
Политика
В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование о зарплатах в разных регионах страны.
Экономика
В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал
Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Политика
ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России
ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Происшествия
Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»
Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Энергетика
ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась
«Саудовская Аравия много делает для стабилизации рынка и цен,- объясняет глава торгового дома Mercuria Energy Group Ltd Марко Дунанд, но советует:- ОПЕК должен очень внимательно следить за добычей в США».
Экономика
«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева
Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Фигурное катание
Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию
За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
Происшествия
СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево
Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Политика
Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по спору с США вокруг Airbus
Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил иск Евросоюза касаемо размера пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС из-за нарушения правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus, сообщил один из торговых представителей.
Единоборства
Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева
Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
Общество
Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста
Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Футбол
ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1
Общество
Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали
«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.