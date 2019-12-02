РПЛ

Спорт-ЭкспрессСпорт-ЭкспрессЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

Стал известны составы ЦСКА и «Арсенала» на матч 18-го тура РПЛ. Встреча пройдет в Москве и начнется в 19:30 мск.
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Гончаренко объяснил, почему не дает отдохнуть Чалову

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ЦСКА – «Арсенал» – 0:1, 2 декабря 2019 года, обзор матча РПЛ

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Дзагоев впервые после восстановления от травмы выйдет в стартовом составе ЦСКА

Sport.ru10:44

Дзагоев выйдет в стартовом составе ЦСКА впервые за год

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Дзагоев выйдет в старте ЦСКА в матче РПЛ впервые за год

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Дзагоев начнет матч ЦСКА - «Арсенал» с первых минут

Газета.Ru10:22

ЦСКА — «Арсенал»: Дзагоев впервые в сезоне выйдет в стартовом составе

Спорт-Экспресс10:10
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Финансы

ЦБ назвал основные риски для экономики России

Дальнейшее снижение ставок на глобальных рынках только усилит риски замедления роста экономики, считает ЦБ.
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Двое чиновников уволены из правительства Кузбасса

Как сообщили ИА REGNUM в администрации региона, "он уволен по собственному желанию в связи с переходом на другую работу" Исполняющим обязанности начальника управления назначен Алексей Доронгов.
REGNUM 01:18
Политика

Нидерланды обвинили РФ в намеренном отказе арестовать Цемаха

Прокуратура Нидерландов обвинила Россию в том, что она проигнорировала запрос Амстердама о передаче Владимира Цемаха для допроса по делу о крушении самолета MH17 на Украине, и, таким образом, нарушила Европейскую конвенцию о выдаче, позволив ему отправиться на восток Украины.
Интерфакс 10:00
Политика

Захарова заступилась за права жителей Донбасса

Официальный представитель МИД Мария Захарова прокомментировала заявление президента Украины Владимира Зеленского, предложившего сторонникам России уехать из страны.
РИА Новости 18:46
Авто

Электрокар FF 91 показал «ультрароскошный» интерьер

Кроссовер FF 91 построен на платформе VPA (Variable Platform Architecture), объединяющей монокок с шасси.
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«Хаббл» заснял пару взаимодействующих галактик

Arp 293 включает в себя галактики NGC 6286 и NGC 6285.
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Политика

Посадивших самолет Путина в туман пилотов наградили пирогом

Пилотам, которые посадили самолет президента России Владимира Путина в условиях плохой видимости в Бишкеке, подарили вишневый пирог.
Lenta.ru 15:06
Происшествия

Установлены личности всех погибших в ДТП с автобусом в Забайкалье

REGNUM 19:53
Культура

В США умерла актриса Шелли Моррисон

RT на русском 10:31
Экономика

В России растет число ипотечных заемщиков, имеющих другие кредиты

Доля заемщиков, отягощенных другими долгами, уже превысила 40%, и их будет больше, считает Набиуллина.
Вести.Ru 06:45
Политика

МИД Украины вручил послу Венгрии ноту протеста

Нота протеста была вручена венгерскому послу на Украине Иштвану Ийдярто из-за его интервью изданию «Главком» от 28 ноября.
REGNUM 15:08
Происшествия

В Новосибирске отчим убил 5-летнюю девочку

В Новосибирске задержали 38-летнего мужчину, подозреваемого в убийстве своей 5-летней падчерицы.
РЕН ТВ 06:30
Футбол

Обладателем «Золотого мяча» стал Лионель Месси

Обладателем «Золотого мяча» стал нападающий ФК «Барселона» Лионель Месси, пишет 2 декабря France Football.
REGNUM 15:49
Происшествия

В Санкт-Петербурге горит ангар на площади 12 тысяч квадратных метров

Ангар полыхает на Московском шоссе юге Петербурга на 12 тысячах квадратных метров, конструкции обрушились по всей площади, сообщили РИА Новости в МЧС России.
РИА Новости 19:49
Происшествия

Появилось видео с места обрушения моста в Оренбурге

Об обрушении моста в Оренбурге, который находился на ремонте, стало известно 2 декабря.
РБК 12:25
Гаджеты

Настольные процессоры AMD Ryzen 4000-й серии выйдут только к концу 2020 года

Настольные процессоры Ryzen следующего поколения, помимо новой архитектуры Zen 3, смогут также похвастаться тем, что для их производства будет задействован улучшенный 7-нм техпроцесс с литографией в глубоком ультрафиолете (7-nm+ EUV).
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Шоу-бизнес

Мирослава Дума рассказала о смертельной болезни

Светская львица, основательница модного издания Buro 24/7 Мирослава Дума сообщила на своей странице в Instagram, что страдает смертельным заболеванием.
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В Кремле прокомментировали исследование о зарплатах в разных регионах

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал исследование о зарплатах в разных регионах страны.
Life.ru 06:02
Экономика

В новом ТРЦ Благовещенска будет круговая смотровая площадка и самый большой в России фитнес-зал

Согласно первоначальному замыслу, торгово-развлекательный комплекс должен был занять 30 тысяч квадратных метров.
Амур.инфо 19:20
Политика

ФБР назвало угрозой мобильные приложения из России

ФБР полагает, что каждое российское приложение, включая FaceApp, представляет "контрразведывательную угрозу" для США, сообщает The Hill.
Интерфакс 18:38
Происшествия

Историка Соколова доставили в психбольницу «Бутырки»

Ранее адвокат Соколова Александр Почуев сообщил, что его подзащитный доставлен в Москву для проведения психиатрической экспертизы, которая, как ожидается, пройдёт в НИИ имени Сербского.
Интерфакс вчера в 14:53
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ОПЕК+ надеется, что сланцевая революция выдохлась

«Саудовская Аравия много делает для стабилизации рынка и цен,- объясняет глава торгового дома Mercuria Energy Group Ltd Марко Дунанд, но советует:- ОПЕК должен очень внимательно следить за добычей в США».
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Экономика

«Росатом» станет совладельцем группы «Дело» Шишкарева

Госкорпорация «Росатом» станет совладельцем группы бизнесмена Сергея Шишкарева «Дело», недавно участвовавшей в торгах по «Трансконтейнеру».
Коммерсантъ 20:28
Фигурное катание

Стало известно расписание Финала Гран-при по фигурному катанию

За три дня до начала Финала Гран-при по фигурному катанию в Турине стало известно расписание выступлений спортсменов.
РИА Новости 12:38
Происшествия

СК назвал виновных в крушении SSJ-100 в Шереметьево

Следственный комитет объявил о завершении расследования дела о гибели людей в результате крушения самолета SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, сообщает "Интерфакс".
Газета.Ru 16:19
Политика

Арбитраж ВТО отклонил иск Евросоюза по спору с США вокруг Airbus

Арбитраж Всемирной торговой организации (ВТО) отклонил иск Евросоюза касаемо размера пошлин, которыми США могут обложить товары ЕС из-за нарушения правил при субсидировании авиастроительной корпорации Airbus, сообщил один из торговых представителей.
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Александр Емельяненко ответил на вызов олимпийского чемпиона Чахкиева

Боец смешанных единоборств Александр Емельяненко ответил олимпийскому чемпиону по боксу Рахиму Чахкиеву, бросившему ему вызов.
РБК 08:35
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Большинство россиян не доживут до пенсионного возраста

Большинство российских граждан не смогут дожить до нового пенсионного возраста, утвержденного правительством.
Primpress.ru 05:15
Футбол

ЦСКА — Арсенал (Тула) 0:1

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Экс-президента США Джимми Картера снова госпитализировали

«На минувших выходных бывший президент США Джимми Картер был принят в медцентр Phoebe Sumter в городе Америкус, штат Джорджия, для лечения инфекции мочевыводящих путей», — сообщается в заявлении.
RT на русском 18:30
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Алан Дзагоев
Российский футболист
Российский футболист, полузащитник ЦСКА и сборной России, заслуженный мастер спорта Российской Федерации. Трёхкратный чемпион России, четырёхкратный обладатель Кубка России, четырёхкратный обладатель Суперкубка России. 5 раз входил в список 33 лучших футболистов чемпионата России.
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